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Проверяет украинцев: раскрыт план Зеленского по примирению с Россией
В войне, кроме победы и капитуляции, есть и третий вариант — перемирие. Президент Владимир Зеленский как раз ищет такую «формулу перемирия» для Донбасса и зондирует, к каким компромиссам готово общество. Об этом в интервью «ФАКТАМ» разъяснил известный дипломат, долго работавший в МИД и секретариате президента Александр Чалый.
«Что сейчас делает Зеленский? Он зондирует как в международной системе, так и внутри украинского общества те пределы компромисса, на который наше общество может пойти, чтобы достичь реинтеграции Донбасса и не считать это капитуляцией», — объяснил Чалый.
По словам Чалого, история знает несколько вариантов перемирия между участниками военного конфликта. Например, Россия и Япония больше 75 лет формально находятся в состоянии войны из-за Курил, но и военные действия при этом не ведутся — работают дипломаты. Второй вариант перемирия — «корейский». Устойчивость почти 70-летнего перемирия между Южной и Северной Кореей гарантируют американские войска на линии разграничения. Примером из той же серии стал Кипр, где перемирие около 50 лет обеспечивают миротворцы ООН.
Чалый не исключает, что и в Украине возможен вариант с перемирием и дальнейшим определением судьбы Донбасса и Крыма путем переговоров. «Мы должны осознать, что кроме победы и капитуляции есть достойная и гуманная дипломатическая формула перемирия. Но это не означает отказ Украины от Донбасса и Крым. Следует в дальнейшем решать все остальные вопросы путем переговоров. Возможно, они займут несколько десятков лет», — подытожил Чалый.
В чем особенности украинского конфликта и какие есть реальные пути урегулирования, читайте в интервью Чалого «ФАКТАМ» «Зеленский ищет компромисс, чтобы реинтегрировать Донбасс и общество не считало это капитуляцией.
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