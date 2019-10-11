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"Скоро забудут этот биомусор": сеть насмешило нелепое фото с убитым главарем "ДНР" Гиви на Донбассе
Ликвидированный в Донецке боевик Михаил Толстых (Гиви) окончательно занял свое место на свалке истории. Бывшие подельники боевика уже забыли его фамилию и вовсю штампуют портреты с подписью «Толстыкин».
Снимки очередной милитаристской акции в оккупированном Донецке опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.
Медийная «раскрученность» боевика Гиви, действительно, поразительно быстро сдулась после его смерти. Глядя на снимки, сам собой напрашивается вывод: среди тех, кто печатал портреты и раздавал их участникам акции, не нашлось ни единого человека, кто помнил бы настоящую фамилию Толстых и смог бы указать на ошибку. Более того, акция, судя по фото, состоялась летом, и за все прошедшие месяцы неточность в подписи под портретом никого не смутила.
«Настоящую фамилию Гиви уже никто и не помнит. Штампуют портреты, на которых написано „Толстыкин“ вместо „Толстых“. Пройдет еще несколько лет, и вся эта накипь — мародеры-парковщики, автомойщики, городские сумасшедшие — совсем забудется и канет в небытие», — прогнозирует Казанский.
В соцсетях соглашаются: вслед за фамилией Гиви забудут и его имя, и биографию.
Напомним, боевика «Гиви» ликвидировали в Донецке в феврале 2017 года. Политологи считают, что процесс ликвидации медийно раскрученных боевиков закономерен: на смену явным бандитам идут настоящие избранники ФСБ.
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