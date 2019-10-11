- 09:04 Вандал швырнул кирпич в окно машины — и получил неожиданный для себя результат
- 08:51 Усик – Уизерспун: онлайн-трансляция дебютного боя украинца в супертяжеловесах
- 08:50 Взял количеством: рекордный пресс-марафон Зеленского изобразили яркой инфографикой
- 08:42 Где смотреть онлайн Украина — Литва: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 08:35 "Скоро забудут этот биомусор": сеть насмешило нелепое фото с убитым главарем "ДНР" Гиви на Донбассе
- 08:26 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 08:25 В Киеве полностью перекроют проспект Победы: схемы объезда
- 08:23 14-летняя дочь Анджелины Джоли запустила линию ювелирных изделий собственного дизайна
- 08:03 «Она должна быть только моей»: в Запорожье судят ревнивца, который облил бензином и сжег свою невесту
- 07:47 Бельгия забила сопернику девять мячей и первой добыла путевку на Евро-2020: видеообзоры матчей
- 07:28 Проверяет украинцев: раскрыт план Зеленского по примирению с Россией
- 07:21 Придет "бабье лето": синоптики порадовали прогнозом на выходные
Взял количеством: рекордный пресс-марафон Зеленского изобразили яркой инфографикой (фото)
Президент Владимир Зеленский в четверг, 10 октября, провел рекордно длинный сеанс общения с журналистами. Глава государства практически непрерывно отвечал на вопросы СМИ на протяжении 14 часов.
Портал «Слово і діло» подсчитал, сколько вопросов успели задать Зеленскому и сколько журналистов успели пообщаться с президентом. Для наглядности пресс-марафон Зеленского сравнили с первой пресс-конференцией Петра Порошенко на посту главы государства в 2014 году.
Коллеги обратили внимание на место проведения мероприятия. На этот раз локацией был общепит Kyiv Food Market. Также журналисты подсчитали, что за 14 часов Зеленскому задали почти три с половиной сотни вопросов.
В комментариях пользователи похвалили президента за выдержку.
Журналист и радиоведущий Валерий Калныш по этому поводу написал: «Как человек, имеющий некоторое отношение к работе голосом и, простите, говорению, могу сказать, что Владимир Зеленский совершил поступок, который повторить может мало кто. Работа колоссальная. Подчеркиваю: восхищение мое про физический аспект его участия в марафоне, к содержанию много вопросов и претензий».
Некоторые журналисты отметили, что интерес к пресс-конференции стал пропадать через несколько часов, поскольку вопросы часто фактически совпадали, а президент старался отвечать эмоционально, иногда уходя от сути.
Впрочем, многие похвалили Зеленского за украинский язык и продолжительность общения. Были и те, кто задался вопросом, зачем президент потратил 14 часов на общение с теми, кто, по словам главы его Офиса, новой власти не нужен.
Напомним, на пресс-марафон Зеленского попали не все желающие. Ряду журналистов было отказано во встрече, ссылаясь на некий «тайминг».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…