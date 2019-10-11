Взял количеством: рекордный пресс-марафон Зеленского изобразили яркой инфографикой (фото)

Политика

Президент Владимир Зеленский в четверг, 10 октября, провел рекордно длинный сеанс общения с журналистами. Глава государства практически непрерывно отвечал на вопросы СМИ на протяжении 14 часов.

Портал «Слово і діло» подсчитал, сколько вопросов успели задать Зеленскому и сколько журналистов успели пообщаться с президентом. Для наглядности пресс-марафон Зеленского сравнили с первой пресс-конференцией Петра Порошенко на посту главы государства в 2014 году.

Коллеги обратили внимание на место проведения мероприятия. На этот раз локацией был общепит Kyiv Food Market. Также журналисты подсчитали, что за 14 часов Зеленскому задали почти три с половиной сотни вопросов.

В комментариях пользователи похвалили президента за выдержку.

Журналист и радиоведущий Валерий Калныш по этому поводу написал: «Как человек, имеющий некоторое отношение к работе голосом и, простите, говорению, могу сказать, что Владимир Зеленский совершил поступок, который повторить может мало кто. Работа колоссальная. Подчеркиваю: восхищение мое про физический аспект его участия в марафоне, к содержанию много вопросов и претензий».

Некоторые журналисты отметили, что интерес к пресс-конференции стал пропадать через несколько часов, поскольку вопросы часто фактически совпадали, а президент старался отвечать эмоционально, иногда уходя от сути.

Впрочем, многие похвалили Зеленского за украинский язык и продолжительность общения. Были и те, кто задался вопросом, зачем президент потратил 14 часов на общение с теми, кто, по словам главы его Офиса, новой власти не нужен.

Напомним, на пресс-марафон Зеленского попали не все желающие. Ряду журналистов было отказано во встрече, ссылаясь на некий «тайминг».

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