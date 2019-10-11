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Мир

Супружеская пара назвала дочь "Россией": сеть взорвалась шутками и комментариями

9:30 11 октября 2019 494
девочка
Инф. «ФАКТОВ»

Жители Подмосковья назвали новорожденную дочку Россией. Теперь в документах девочка будет именоваться Россия Олеговна Солнышкина. Молодые родители утверждают, что имя выбирали, руководствуясь патриотическими чувствами.

Необычное имя девочки вызвало жаркие споры в соцсетях. Многие комментаторы сомневаются, что поступок родителей — это патриотизм, а не желание прославиться, выделиться, самоутвердиться за счет ребенка.

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Также в соцсетях справедливо указывают, что девочку будут избегать называть полным именем, придумывая прозвища.

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Также комментаторы не исключают варианты, что девочка вырастет совсем не патриоткой: любовь к родине воспитывается, а не дается при рождении. А об этом родители, похоже, не задумывались.

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Напомним, в Украине органы РАГС ежегодно составляют список самых необычных имен года. В 2018 году родители называли своих дочерей Принцесса, Дельфина, Йохана-Клавдия, Мадонна Лама. Среди необычных имен мальчиков были Сонцемир, Космос, Лучиан, Нектарий.

Годом ранее на свет появились девочки с именами Принцесса, Кукла, Золушка. Компанию им составили мальчики с именами ТиДжей, Ярасвет, Мухаммед Али, Прохор-Джай.

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