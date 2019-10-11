Политика

Генпрокурора Рябошапку вызвали в антикоррупционный комитет Рады по делу о снятии неприкосновенности с Приходько

16 октября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики вызывает на свое заседание генерального прокурора Руслана Рябошапку для выяснения причины невнесения им в парламент представления о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Бориса Приходько (беспартийный). Об этом сообщают Украинские новости.

Отмечается, что Приходько проходит обвиняемым по уголовному делу по факту незаконного завладения в течение 2013−2014 годов должностными лицами «Брокбизнесбанка» средствами финансового учреждения, а также средствами Нацбанка Украины. Дело сейчас находится в Дарницком районном суде Киева. Служащим инкриминируется незаконная легализация средств, вследствие чего государство понесло свыше 2 миллиардов гривен убытков.

Борис Приходько

В общественной организации подчеркнули, что судьи, ссылаясь на отсутствие представления генерального прокурора о снятии с Приходько депутатской неприкосновенности, заблокировали рассмотрение дела. Генпрокурор до сих пор не внес соответствующее представление, несмотря на то, что ряд народных депутатов, граждан и активистов общественных организаций ранее направляли многочисленные обращения по этому поводу.

«Есть хорошая новость. Сегодня комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике поддержал предложение настоящего „Слуги народа“ Антона Полякова о вынесении на заседание 16 октября двух вопросов. Почему генеральным прокурором Украины не инициировано, не поддержано и не внесено в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Приходько Бориса Викторовича. И пригласить для предоставления информации по этому поводу генерального прокурора Рябошапку Р. Г.», — говорится в сообщении общественной организации.

По мнению «Всеукраинского объединения добровольцев», «такие проволочки и бездействие со стороны генерального прокурора Украины вызывают сомнения в его личной добросовестности и объективности в ведении дела. Более того есть определенные сомнения в незаангажированности в решении вопроса».

В общественном объединении считают, что поведение генпрокурора «наталкивает на объективные предположения о наличии коррупционной составляющей».

«Также возникают вопросы и относительно других фигурантов этого дела. Среди них отмечается народный депутат Украины Давыденко Валерий Николаевич, который был и является деловым партнером Приходько Бориса Викторовича и имел непосредственное отношение к схеме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме вынесения вопроса Приходько на комитет Верховной Рады, Антон Поляков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с официальным письмом о поддержке в данном вопросе и взятии этого дела на личный президентский контроль.

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