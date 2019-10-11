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Политика

Генпрокурора Рябошапку вызвали в антикоррупционный комитет Рады по делу о снятии неприкосновенности с Приходько

12:14 11 октября 2019 50
Антикоррупционный комитет ВР
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

16 октября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики вызывает на свое заседание генерального прокурора Руслана Рябошапку для выяснения причины невнесения им в парламент представления о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Бориса Приходько (беспартийный). Об этом сообщают Украинские новости.

Отмечается, что Приходько проходит обвиняемым по уголовному делу по факту незаконного завладения в течение 2013−2014 годов должностными лицами «Брокбизнесбанка» средствами финансового учреждения, а также средствами Нацбанка Украины. Дело сейчас находится в Дарницком районном суде Киева. Служащим инкриминируется незаконная легализация средств, вследствие чего государство понесло свыше 2 миллиардов гривен убытков.

Борис Приходько

В общественной организации подчеркнули, что судьи, ссылаясь на отсутствие представления генерального прокурора о снятии с Приходько депутатской неприкосновенности, заблокировали рассмотрение дела. Генпрокурор до сих пор не внес соответствующее представление, несмотря на то, что ряд народных депутатов, граждан и активистов общественных организаций ранее направляли многочисленные обращения по этому поводу.

«Есть хорошая новость. Сегодня комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике поддержал предложение настоящего „Слуги народа“ Антона Полякова о вынесении на заседание 16 октября двух вопросов. Почему генеральным прокурором Украины не инициировано, не поддержано и не внесено в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Приходько Бориса Викторовича. И пригласить для предоставления информации по этому поводу генерального прокурора Рябошапку Р. Г.», — говорится в сообщении общественной организации.

По мнению «Всеукраинского объединения добровольцев», «такие проволочки и бездействие со стороны генерального прокурора Украины вызывают сомнения в его личной добросовестности и объективности в ведении дела. Более того есть определенные сомнения в незаангажированности в решении вопроса».

В общественном объединении считают, что поведение генпрокурора «наталкивает на объективные предположения о наличии коррупционной составляющей».

«Также возникают вопросы и относительно других фигурантов этого дела. Среди них отмечается народный депутат Украины Давыденко Валерий Николаевич, который был и является деловым партнером Приходько Бориса Викторовича и имел непосредственное отношение к схеме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме вынесения вопроса Приходько на комитет Верховной Рады, Антон Поляков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с официальным письмом о поддержке в данном вопросе и взятии этого дела на личный президентский контроль.

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