Деньги

Доллар снова по 24: что будет дальше

Курсы доллара и евро вновь пошли вниз, как и прогнозировали «ФАКТЫ». Со среды, 9 октября, американская валюта подешевела на 18 копеек, европейская — на 8 копеек. Так, 11 октября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,53 грн за доллар и 27,06 грн за евро. В обменниках стоимость иностранных валют тоже снизилась. В среднем, наличные доллары можно сдать по 24,49 грн, купить — по 24,82 грн, наличные евро — сдать по 26,88 грн, купить — по 27,35 грн.

— Курс украинской гривни вновь вырос и с утра в пятницу находится на отметке 24,48 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне сообщения о том, что украинские министры на следующей неделе проведут в США переговоры с Международным валютным фондом. Правительство Украины рассчитывает в декабре подписать новую трехлетнюю кредитную программу с МВФ.

Также рынок «переваривает» вчерашний (10 октября. — Авт.) президентский пресс-марафон, который может снять некоторую напряженность в обществе. Вероятно, на позитиве от этого известия гривня в ближайшее время продолжит сохранять свою стабильность и будет торговаться вблизи отметки 24,4 грн за доллар.

Не исключено, впрочем, что через неделю курс доллара еще снизится.

— За минувшую неделю курс доллара к гривне на всех сегментах валютного рынка снизился на 0,8−1,4%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, изменился с 24,89 грн на 24,53 грн (-1,4%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,78−24,83 грн до 24,46−24,48 грн (-1,3%/-1,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках уменьшились за неделю с 24,64—25,13 грн до 24,44—24,81 грн (-0,8%/-1,3%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сократилась с 2% до 1,5% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой. Это свидетельствует о постепенной стабилизации ситуации на рынке наличной валюты.

После резкого роста до 25 грн и выше, курс доллара вернулся в середину диапазона 24−25 грн и постепенно движется в направлении нижней границы этого коридора. На ближайшую неделю мы ожидаем его снижения. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках — около 24,2−24,5 грн.

Ранее финансовые эксперты прогнозировали, что осенью гривня начнет обесцениваться. Это объяснялось сезонными факторами, в том числе выплатой государством внешних долгов, которая традиционно приходится на конец года.

В НБУ признали существование сезонных факторов, но в этом году они положительно повлияли на курс гривни.

Так, по словам председателя Национального банка Украины Якова Смолия, на курс гривни фундаментально влияют несколько сезонных факторов: это валютные поступления экспортеров агропродукции, которые существенно выросли, а также вложения нерезидентов в ценные бумаги правительства.

По мнению руководителей Нацбанка, переход главного банка страны к плавающему курсу гривни к доллару привел к тому, что сезонные колебания на валютном рынке начали сглаживаться и валютный рынок научился балансировать в течение всего года.

«Уже сколько говорят о сезонных трендах на валютном рынке, — сообщил в интервью „РБК-Украина“ заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб. - В прошлом году ждали девальвацию в ноябре-декабре — не дождались. В этом году в сентябре — то же самое. Если рынок свободный, не регулируется административно, то сезонность в итоге сглаживается, поскольку и бизнес, и население подстраиваются под эти тренды, чтобы не купить валюту на пике девальвации гривни и не продать ее на пике укрепления гривни».

В НБУ обратили внимание, что те, у кого сезонные потребности в валюте приходятся на третий-четвертый квартал — газотрейдеры, нефтетрейдеры, импортеры автомобилей, — сдвигают покупки валюты на середину года, на июль, август. В прошлом году это повлияло на курс. В этом — нет, потому что данный фактор нивелировался за счет притока капитала от нерезидентов.

«Думаю, сейчас такая же ситуация. Импортеры раздумывают, покупать валюту или нет. Зачем ждать декабря, если курс может подскочить, а покупку можно сделать в октябре. В результате сезонность с декабря тоже убирается», — отметил Дмитрий Сологуб.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, несмотря на укрепление курса национальной валюты, многие товары, в том числе и продукты питания продолжают дорожать. По словам генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в условиях курсовых валютных колебаний никто не может понять, что будет через некоторое время, ведь у многих торговых сетей существует отсрочка по платежам. При резких колебаниях курса торговцы могут потерять всю свою прибыль.

Фото Ирины ТЕМИРОВОЙ, «ФАКТЫ»

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