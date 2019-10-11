Происшествия

Под Киевом насильник трое суток издевался над женщиной-инвалидом

В городе Бровары Киевской области задержали мужчину за сексуальное насилие над женщиной-инвалидом. Пострадавшая 51-летняя броварчанка, инвалид первой группы, стала жертвой своего знакомого.

Злоумышленник под благовидным предлогом заманил женщину к себе в квартиру и три дня держал ее там. После такого плена у пострадавшей диагностирован перелом плечевой кости, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.

Мучения женщины прекратились, лишь когда домой вернулась сожительница насильника. Она и вызвала полицию на место преступления.

54-летний броварчанин задержан. Сейчас ему грозят обвинения по трем статьям: похищение человека, изнасилование и сексуальное насилие.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о резонансном случае, когда водитель популярного сервиса BlaBlaCar изнасиловал пассажирку. А в городе Тараща под Киевом в изнасиловании школьницы подозревают ее отца.

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