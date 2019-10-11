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Скромный образ на 15 тысяч евро: невеста Криштиану Роналду засветилась в аэропорту (фото)
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес, пока ее возлюбленный в составе сборной Португалии готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Люксембурга (11 октября) и Украины (14 октября), порадовала подписчиков очередными снимками в Instagram, на которых она в мадридском аэропорту ждет своего рейса. Никакого VIP-зала, частного самолета и прочей роскоши. Правда, если присмотреться повнимательнее…
Испанский портал Vanitatis «присмотрелся» к фото лучше и оценил образ девушки в 15 800 евро — с учетом сумок и ювелирных изделий.
Для путешествия Джорджина выбрала спортивный костюм бренда Alo Yoga (куртка, брюки и топ) стоимостью 290 евро и кроссовки Nike за 170 евро.
Все три сумки от бренда Louis Vuitton — чемодан Horizon 50 (1 900 евро), небольшая сумка Onthego (1 750) и кросс боди Pochette (1 250). Еще 4 900 евро набежало.
Самый же дорогой предмет в образе девушки — кольцо Cartier из белого золота с бриллиантом, которое обошлось в примерно 10 400 евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что невеста Криштиану Роналду поделилась секретами.
Фото Instagram
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