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Украина

Эксперт назвал изменение зеленых тарифов нарушением законодательства

14:24 11 октября 2019 81
зеленый тариф
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Пересмотр зеленых тарифов нарушает законодательство Украины и станет плохим сигналом для инвесторов. Об этом заявил экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех.

«Ретроспективное изменение — это вообще нарушение законодательства. Нет такой даже международной практики. Вы же понимаете, любой закон тогда заслуживает уважения, когда обратной силы не имеет», — заявил Чех.

По его мнению, такое решение станет плохим сигналом для инвесторов и приостановит развитие альтернативной энергетики, а ряд компаний подадут судебные иски.

«Кто-то в суд подаст, может быть, я же говорю. Но это будет пауза. И тот хороший темп по выполнению обязательств наших по возобновляемым источникам вообще, и с точки зрения и топлива, и энергетики, вы, наверное, знаете о таких, он может быть поставлен под сомнение. Сигнал плохой для инвесторов», — сказал Чех.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение «зеленых тарифов» на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее глава правления биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха заявил, что ретроспективный пересмотр зеленых тарифов будет опротестован бизнесом в суде и негативно повлияет на имидж Украины.

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