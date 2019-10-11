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Умер космонавт Алексей Леонов
В Москве в госпитале имени Бурденко умер космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет.
Похоронят космонавта 15 октября в Мытищах в Подмосковье. Там на военно-мемориальном кладбище упокоились многие выдающиеся деятели ракетно-космической отрасли, в том числе и летчики-космонавты.
Леонов знаменит тем, что стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Случилось это 18 марта 1965 года. Космонавт № 11 был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.
В интервью «ФАКТАМ» Леонов рассказывал о своем первом полете в космос. По словам космонавта, неприятности начались еще на земле и усугубились ошибками со стороны руководителей центра полетов.
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