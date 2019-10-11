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Зеленский представил нового губернатора Одесской области Максима Куцого: что о нем известно
В пятницу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу. После 14-часового четвергового пресс -марафона глава государства выглядел явно утомленным, с трудом говорил.
Из международного аэропорта «Одесса» президентский кортеж проследовал в центр города, к зданию государственной филармонии. Здесь, в зале, собрались участники торжественного мероприятия по случаю предстоящего Дня защитника Украины. Президент вручил государственные награды воинам ВСУ и кратко представил нового главу Одесской ОГА Максима Куцого.
Как стало известно «ФАКТАМ», новый одесский губернатор — племянник бывшего (во времена президента Ющенко и генпрокурора Пискуна) начальника следственного управления Генпрокуратуры Украины Александра Куцого.
Справка. 36-летний Максим Куцый — предприниматель, является конечным бенефициаром ряда киевских фирм: «Сервис и менеджмент» (строительство), «Медийный партнер» (рекламное агентство), «Цифровое партнерство» (информационные услуги), «Сити корпус» (строительство).
Согласно декларации, семья Максима Куцого владеет двумя квартирами в Киеве — площадью в 70 и 68 кв. м. и земельным участком площадью более 1 га в Киевской области.
В собственности бизнесмена два автомобиля — Audi A4 Sline 2011 выпуска и Volkswagen Passat RLine 2017 г. Первый обошелся ему в 470 тыс. грн, а второй — в 558 тыс. грн.
Кроме того, Куцый задекларировал две пары часов «Ролекс», общая стоимость которых составляет более 390 тыс. грн.
В наличии у Максима Куцого — 180 тыс. долл., его жена Вероника владеет 55 тыс. долл. На банковских счетах супруги есть еще 246 тыс. грн и более 2 тыс. евро. Бизнесмен владеет и криптовалютой: 290 биткойнами, стоимость которых равна 1 млн 120 тыс. евро, а также 11 тыс. эфириумов на сумму более 1,5 млн грн.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по данным СМИ, кандидатуру нового председателя Одесской ОГА Максима Куцого в Кабмине согласовали «по звонку».
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