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Политика

Зеленский назвал не выгодным Украине закрытое авиасообщение с РФ

16:59 11 октября 2019 133
Самолет в небе
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Уже четыре года украинские авиакомпании несут огромные материальные убытки и вынуждены делать дотационными собственные авиарейсы из-за требования облета территории Российской Федерации. Об этом заявил во время своего пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. «Я считаю очень странным, что у нас поезда в Россию ходят, а самолеты не летают», — заявил Зеленский. Глава государства подчеркнул, что такая ситуация Украине не выгодна.

Напомним, 25 октября 2015 года был установлен запрет на авиасообщение с РФ​​.

Украинские авиакомпании неоднократно заявляли о значительных убытках из-за необходимости в авиарейсах в восточном направлении облетать территорию России. Это делает авиарейсы от украинских перевозчиков дороже и длиннее по времени, а соответственно не конкурентными по отношению к рейсам иностранных авиакомпаний.

Эксперты поднимали разные вопросы государственной поддержки национальных авиаперевозчиков, в частности предлагалось введение фискальных льгот. Однако глава Мининфраструктуры Владислав Криклий до сих пор делает противоречивые заявления о возможных вариантах такой поддержки.

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