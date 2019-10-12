Сделали бесправным: звезда «Сватов» объяснил, почему покинул сериал

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Актер Анатолий Васильев, известный по роли Юрия Ковалева в одиозном телесериале «Сваты», рассказал почему принял решение уйти с проекта.

Причиной своего решения он поделился в комментарии изданию «Телепрограмма».

По словам актера, после того, как сериал начал снимать другой режиссер — первые сезоны снимались под руководством Юрия Морозова, а после его сменил режиссер Андрей Яковлев — сериал утратил всяческий смысл и интерес.

Персонажи стали поверхностными, что сразу же заметили зрители. Сами же актеры перестали чувствовать творческую свободу, которая очень важна в их профессии.

«Я ушёл оттого, что мы уже не имели права, как любимые народом персонажи, по-настоящему улучшать наше кино и делать из сериала кино», — пояснил актер.

Васильев рассказал, что Юрий Морозов разрешал всем актерам сериала «прокачивать» своих героев, за счет чего они стали более живыми и любимыми для зрителей. После прихода Яковлева данную возможность у артистов отняли и они должны были играть строго по сценарию. Чтобы не утратить свою личность актер принял решение уйти из проекта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из сериала «Сваты» ушел еще один герой — алкоголик Митяй, роль которого играл известный актер Николай Добрынин. По словам Анатолия Васильева, уход Добрынина обусловлен тем же — актер вырос из своей роли, однако ему обрезали крылья и не разрешали вносить свои коррективы в персонажа.

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