- 01:59 Изощренные пытки и шантаж: стало известно, как «вора в законе» Гули пытались сломать в колонии
- 01:23 Трагедия в Мексике: автобус столкнулся с поедом, погибли девять человек
- 00:48 Сделали бесправным: звезда «Сватов» объяснил, почему покинул сериал
- 00:35 Не раскаялся: помилованный 56-летний рецидивист вышел на свободу и изнасиловал семилетнюю девочку
- 11.10 23:50 «Старуха»: хейтеры обвинили Аллу Пугачеву в «приукрашивании» фото
- 11.10 23:44 «Дубль» Малиновского в ворота Литвы фактически принес Украине путевку на Евро-2020: хроника матча, видео голов
- 11.10 23:39 Чемпионы мира благодаря пенальти выиграли в Исландии: видеообзоры матчей
- 11.10 23:20 Усик – Уизерспун: где смотреть онлайн дебютный бой украинца в супертяжеловесах
- 11.10 23:14 США готовятся "закрыть экономику Турции" из-за вторжения в Сирию
- 11.10 22:51 Вокруг лауреата Нобелевской премии по литературе разгорелся грандиозный скандал
- 11.10 22:22 Усик – Уизерспун: онлайн-трансляция и все подробности боя
- 11.10 22:06 Экс-посол США в Украине Йованович выступила в Конгрессе: досталось Трампу и Луценко
Сделали бесправным: звезда «Сватов» объяснил, почему покинул сериал
Актер Анатолий Васильев, известный по роли Юрия Ковалева в одиозном телесериале «Сваты», рассказал почему принял решение уйти с проекта.
Причиной своего решения он поделился в комментарии изданию «Телепрограмма».
По словам актера, после того, как сериал начал снимать другой режиссер — первые сезоны снимались под руководством Юрия Морозова, а после его сменил режиссер Андрей Яковлев — сериал утратил всяческий смысл и интерес.
Персонажи стали поверхностными, что сразу же заметили зрители. Сами же актеры перестали чувствовать творческую свободу, которая очень важна в их профессии.
«Я ушёл оттого, что мы уже не имели права, как любимые народом персонажи, по-настоящему улучшать наше кино и делать из сериала кино», — пояснил актер.
Васильев рассказал, что Юрий Морозов разрешал всем актерам сериала «прокачивать» своих героев, за счет чего они стали более живыми и любимыми для зрителей. После прихода Яковлева данную возможность у артистов отняли и они должны были играть строго по сценарию. Чтобы не утратить свою личность актер принял решение уйти из проекта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из сериала «Сваты» ушел еще один герой — алкоголик Митяй, роль которого играл известный актер Николай Добрынин. По словам Анатолия Васильева, уход Добрынина обусловлен тем же — актер вырос из своей роли, однако ему обрезали крылья и не разрешали вносить свои коррективы в персонажа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...