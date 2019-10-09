Шоу-бизнес

Агент российского актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в одиозном сериале «Сваты» Ирина Сойкина заявила, что актер, ранее одобривший оккупацию Крыма Россией, на самом деле всегда выступал за дружбу и мир, и сказала, что никакой антиукраинской позиции у Добронравова нет.

Об этом она поведала в интервью изданию Nation News.

«Ему странно такие вещи слышать. Именно эту историю мы не обсуждали, но каждый раз, когда мы затрагиваем эту тему, это всегда для него больно. Федор за то, что мы все должны дружить, а не ругаться и тем более воевать», — сказала она.

Таким образом актер, по словам его агента, отреагировал на предложение украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.

Напомним, Сеитаблаев считает, что сериал нельзя показывать в эфире, а съемки нужно прекратить. Причиной этого он назвал актера Федора Добронравова, который выступал с антиукраинскими заявлениями.

В 2017 году Киев запретил Добронравову въезд в Украину, спустя сутки был запрещен к показу сериал «Сваты». Весной 2019 года ООО «Телерадиокомпания студия 1+1» и ООО «Киноквартал» через суд смогли добиться снятия запрета с сериала.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющий роль Митяя актер Николай Добрынин решил уйти из сериала «Сваты», так как устал быть «шутом» для семьи Ковалевых и Будько. Задумываться об этом поступке актер начал после того, как «Сватов» покинул Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева. Тогда по сценарию он умер от сердечного приступа.

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