Где смотреть онлайн Украина — Португалия: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020

Спорт

В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу, одолевшая в Харькове Литву, на киевском «Олимпийском» проведет свой предпоследний поединок квалификации чемпионата Европы-2020 против действующего чемпиона Старого Света команды Португалии (в этот же день в группе В сыграют Литва и Сербия). Напомним, что португальцы на данный момент занимают в рейтинге ФИФА пятую позицию, а сборная Украины — 25-ю.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ПОРТУГАЛИЯ

Ранее пути соперников пересекались всего три раза. Пока у Украины и Португалии полное равенство — по одной победе и ничья (разница мячей — 2:2). В марте 2019-го команда Шевченко в рамках отбора к Евро-2020 увезла ничью с лиссабонского стадиона «Да Луж» (0:0). А еще два матча состоялись в 1996-м в рамках отборочного цикла ЧМ-1998. В октябре сборная Украины в Киеве благодаря голам Сергея Попова и Юрия Максимова на 88-й минуте вырвала победу у именитого соперника — 2:1, а в ноябре португальцы взяли реванш в Порту — 1:0.

В прямой трансляции на территории нашей страны встречу Украина — Португалия 14 октября покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Начало матча — в 21:45. Кроме того, на специализированном футбольном канале, начиная с 20:30, эксперты в студии программы «Головна команда» обсудят предстоящий поединок, а по его окончании проанализируют итог противостояния.

Букмекеры в предстоящей встрече подопечных Андрея Шевченко и Фернанду Сантуша отдают предпочтение команде Криштиану Роналду. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу Украины принимает с коэффициентом 3,45, на ничью — 3,35, на выигрыш Португалии — 2,14.

Положение команд в группе В:



1. Украина — 16 очков (6 матчей);

2. Португалия — 11 (5);

3. Сербия — 7 (5);

4. Люксембург — 4 (6);

5. Литва — 1 (6).

Отметим, что сборная Украины на 99 процентов обеспечила себе путевку в финальный турнир Евро-2020. Чтобы гарантировать себе одно из двух первых мест в группе, «желто-синим» в двух оставшихся матчах с Португалией и Сербией необходимо всего-ничего — не проиграть в Белграде со счетом… 0:6 и крупнее (дома «желто-синие» разгромили сербов — 5:0, к тому же у них лучше общая разница забитых и пропущенных мячей).

Впрочем, есть смысл побороться за первое место в группе, что может дать преимущество при жеребьевке финальной стадиии Евро-2020, которая состоится 30 ноября в Бухаресте (шесть из десяти победителей групп с лучшими показателями попадут в первую «корзину»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионы мира французы лишь благодаря пенальти выиграли матч отбора к Евро-2020 на поле Исландии.

Фото ffu.ua

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