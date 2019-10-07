12 октября 2019

На этой неделе Нобелевский комитет определил лауреатов в области медицины, химии и физики. В связи с чем мне припомнился случай, связанный сразу с несколькими нобелевскими лауреатами как раз в области физики. Однажды к Эрнесту Резерфорду, президенту английской Королевской академии и нобелевскому лауреату, обратился его датский коллега. Собираясь поставить самую низкую оценку по физике одному из своих студентов, он встретил категорическое несогласие со стороны молодого человека, утверждавшего, что, наоборот, заслуживает высшего балла. Оба решили для вынесения справедливого вердикта обратиться к авторитетному, на их взгляд, лицу. Этим лицом как раз и оказался нобелевский лауреат в области физики.

Экзаменационный вопрос гласил: ''Объясните, каким образом можно измерить высоту здания с помощью барометра''. Студент ответил, что нужно подняться на крышу, спустить на верёвке барометр вниз, затем затянуть его наверх и измерить длину верёвки. С одной стороны, ответ был абсолютно правильным. А, с другой стороны, экзамен-то был по физике, а значит, ответ не имел никакого отношения к знаниям в этой области. Резерфорд дал студенту 6 минут и предложил за это время найти решение, демонстрирующее знание физических законов.

Через несколько минут молодой человек сказал, что у него есть целый ряд правильных вариантов ответа. Например, если подняться на крышу здания и бросить оттуда вниз барометр, то, замерив время падения и используя формулу, можно легко вычислить высоту здания. Профессор из Копенгагена был посрамлён и тут же согласился поставить студенту высокую оценку. Но Резерфорду было интересно узнать и другие варианты ответа. Молодой человек тут же привёл ему ещё несколько формул, с помощью которых легко можно было вычислить высоту здания.

- Хотя, на мой взгляд, самым простым решением было бы просто обратиться к домоуправителю и, предложив ему в подарок замечательный барометр, уточнить настоящую высоту строения…

Лет через десять датский учёный Нильс Бор (тот самый студент) впервые представил планетарную модель строения атома, за что спустя ещё девять лет получил Нобелевскую премию. А с Эрнестом Резерфордом им затем суждено было по жизни стать близкими друзьями. Кстати, золотая нобелевская медаль была не единственной ценной наградой в коллекции Бора. В финале футбольного турнира Олимпийских игр 1908 года сборная Дании, в воротах которой стоял будущий нобелевский лауреат по физике, завоевала серебрянные награды, что сделало гениального датского учёного ещё более уникальным человеком.

Когда в период оккупации фашистами Дании Бор решил бежать за границу, он, не рискнув брать с собою золотую нобелевскую медаль, растворил её в царской воде и вазу с нею поставил на самом видном месте. Вернувшись домой после войны, учёный извлёк из раствора золото и обратился в Нобелевский комитет с просьбой отлить ему новую медаль. Что и было сделано.

Однажды кто-то из гостей Нильса Бора, увидев на двери его дома прибитую подкову, спросил:

- Неужели такой великий учёный, как вы, может верить в то, что подкова над дверью способна приносить удачу?

- Конечно же, верить в это — безумство. Но, знаете, подкова приносит удачу даже тем, кто в это не верит…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.