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Полиция разыскала жителя Умани, решившего подразнить хасидов портретом Гитлера (фото)
Полиция Черкасской области задержала мужчину, который разрисовал стены граффити с изображением Гитлера в Умани, на территории компактного проживания брацлавских хасидов.
Как сообщили в областном главке полиции, в пятницу, 11 октября, в Умани на одной из бетонных плит появилось граффити с изображением Адольфа Гитлера и надпись красной краской на немецком языке.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В течение часа установили мужчину, который обоснованно подозревается в совершении этого преступления.
В настоящее время с ним работают следователи. Изображения закрашены работниками коммунальных служб.
Полиция открыла уголовное производство по статье о пропаганде тоталитарных режимов. Санкция статьи предусматривает за это такое преступление до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Украине принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», конституционность которого признал КСУ.
Как сообщали «ФАКТЫ», в рамках декоммунизации продолжается демонтаж памятников лидеров тоталитарного режима. При этом некоторые политики и чиновники пытаются противостоять этому процессу.
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