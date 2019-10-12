Происшествия

Пьяный полицейский из Киева стал виновником страшной автокатастрофы в Хмельницком

Хмельницкое территориальное управление Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полицейскому, совершившему смертельное ДТП с тремя потерпевшими. Напомним, под Днепром пьяный полицейский не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем LADA Kalina.

По предварительным данным, правоохранитель, работающий водителем сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции в Киеве, в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Skoda Octavia.

В результате выезда на встречную полосу, он совершил столкновение с Audi 80, травмировав ее пассажиров. Одна из потерпевших после госпитализации скончалась, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Полицейскому инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказанности вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», в сентябре в Броварах пьяный полицейский на большой скорости влетел в остановку, где снес трех человек. ДТП привело к гибели женщины и травмам остальных пострадавших.

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