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Сборная Испании с уникальным достижением упустила шанс досрочно пробиться на Евро-2020: видеообзоры матчей
В субботу, 12 октября, еще в трех группах прошли поединки отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Вслед за сборной Бельгии путевку в финальный турнир Евро-2020 досрочно добыла команда Италии.
Группа D
Грузия — Ирландия — 0:0.
Дания — Швейцария — 1:0 (Поульсен, 85).
Положение команд: 1. Ирландия — 12 очков (6 матчей); 2. Дания — 12 (6); 3. Швейцария — 8 (5); 4. Грузия — 5 (6); 5. Гибралтар — 0 (5).
Группа F
Фарерские острова — Румыния — 0:3 (Пушкаш, 74, Митрицэ, 83, Кешеру, 90+4).
Мальта — Швеция — 0:4 (Даниэльсон, 11, Ларссон, 58, с пенальти, 71, с пенальти, Агиус, 66 в свои ворота).
Норвегия — Испания — 1:1 (Кинг, 90+4, с пенальти — Сауль, 47).
В 700-м матче сборной Испании впервые (!) в истории национальной команды 11 игроков стартового состава представляли 11 разных клубов: Кепа Аррисабалага («Челси»), Хуан Бернат («ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Хесус Навас («Севилья»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Серхио Бускетс («Барселона»), Фабиан Руис («Наполи»), Дани Себальос («Арсенал»), Родриго («Валенсия») и Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).
В итоге испанский «разнобой» на последних секундах встречи в Осло упустил победу, а заодно шанс досрочно завоевать путевку на Евро-2020.
Кстати, 33-летний капитан испанцев Серхио Рамос провел 168-й поединок в составе сборной Испании, превзошел достижение голкипера Икера Касильяса и стал рекордсменом по числу матчей в национальной команде. В Европе только вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон провел больше игр за сборную (176 матчей в составе команды Италии).
Положение команд: 1. Испания — 19 (7); 2. Швеция — 14 (7); 3. Румыния — 13 (7); 4. Норвегия — 10 (7); 5. Мальта — 3 (7); 6. Фареры — 0 (7).
Группа J
Италия — Греция — 2:0 (Жоржиньо, 63, с пенальти, Бернардески, 78).
Победа в Риме над чемпионами Европы 2004 года позволила сборной Италии досрочно пробиться в финальный турнир чемпионата Европы.
Лихтенштейн — Армения — 1:1 (Фрик, 72 — Барсегян, 19).
Босния и Герцеговина — Финляндия — 4:1 (Хайрович, 29, Пьянич, 37, с пенальти, 58, Ходжич, 73 — Похьянпало, 79).
Положение команд: 1. Италия — 21 (7); 2. Финляндия — 12 (7); 3. Армения — 10 (7); 3. Босния и Герцеговина — 10 (7); 4. Греция — 5 (7): 6. Лихтенштейн — 2 (7).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Украина — Португалия.
Фото Getty Images
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