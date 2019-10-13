Арахамия рассказал о людях Коломойского в "Слуге народа"

Политика

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает преувеличенными слухи о большой численности «группы Игоря Коломойского» в Верховной Раде. Точное число таких депутатов вскроется при голосовании за закон о оффшорах.

«Я слышал о семи-девяти (депутатах). Некоторых людей просто привязывают по региональному признаку… Игоря Валерьевича (Коломойского) сильно задевает закон о деоффшоризации, поэтому на следующей неделе посмотрим, кто на него работает», — объявил Арахамия в интервью Lb.ua.

Во фракции «Слуга народа» пока не думают о коалиции с другими политсилами. Монобольшинство из 251 депутата пока справляется с поставленными задачами.

«У нас и так все хорошо. Мы общаемся с другими фракциями… Существуют партийные линии. Если „Батькивщина“ годами не поддерживала земельную реформу, то даже с нами в коалиции не будет за нее голосовать», — объяснил Арахамия.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что во фракции «Слуга народа» образовалась группа парламентариев, которые не согласны с политикой президента и недовольны некоторыми моментами в деятельности Верховной Рады.

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