Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными

Украина

Министр иностранных дел Вадим Пристайко уточнил последние сведения о готовящемся обмене удерживаемыми лицами с Россией. По словам министра, процесс хоть и замедлился, но сейчас на решающей стадии. Тем не менее, точные сроки такого обмена лучше пока не называть.

Глава МИД подтвердил ранее озвученные президентом Зеленским новости о трех списках пленников. Украина будет добиваться возвращения тех, кого держат на оккупированной части Донбасса, в крымских СИЗО и в российских тюрьмах и изоляторах.

«Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей… Три группы людей, мы хотим обменять», — рассказал Пристайко в интервью Радио Свобода.

Напомним, ранее Зеленский дал прогноз, что дату обмена, возможно, назовут на встрече «Нормандской четверки». Чтобы такая встреча состоялась, Путин выдвинул ряд жестких условий.

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