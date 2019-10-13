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Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
Министр иностранных дел Вадим Пристайко уточнил последние сведения о готовящемся обмене удерживаемыми лицами с Россией. По словам министра, процесс хоть и замедлился, но сейчас на решающей стадии. Тем не менее, точные сроки такого обмена лучше пока не называть.
Глава МИД подтвердил ранее озвученные президентом Зеленским новости о трех списках пленников. Украина будет добиваться возвращения тех, кого держат на оккупированной части Донбасса, в крымских СИЗО и в российских тюрьмах и изоляторах.
«Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей… Три группы людей, мы хотим обменять», — рассказал Пристайко в интервью Радио Свобода.
Напомним, ранее Зеленский дал прогноз, что дату обмена, возможно, назовут на встрече «Нормандской четверки». Чтобы такая встреча состоялась, Путин выдвинул ряд жестких условий.
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