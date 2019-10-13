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Происшествия

В Киеве задержали банду, устроившую перестрелку на улице (фото)

12:09 13 октября 2019 98
задержание
Инф. «ФАКТОВ»

На окраине Киева вечером 12 октября группа мужчин устроила стрельбу. Инцидент случился на улице Пироговский шлях возле остановки транспорта. Нарушители попытались скрыться на автомобиле, но полиция, вовремя получив ориентировку, задержала стрелков.

Подозрительный автомобиль был остановлен на улице Заболотного — нарушители не успели далеко уехать. В салоне машины был найден целый арсенал. Полиция отчиталась, что изъяла предметы, похожие на автомат и гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2.

оружие

Находившиеся в салоне автомобиля мужчины были задержаны. Все они — жители Киева и Киевской области. Самому младшему — 23 года, самому старшему — 58 лет. Проблемы с законом ранее были у одного из пассажиров, потому был организован дополнительный обыск по месту жительства.

машина

Обыск на дому оказался результативным: были изъяты стартовый пистолет, 30 пустых магазинов от ТТ, пять магазинов от пистолета Макарова, три магазина от пистолета Марголин.

Полиция Голосеевского района Киева расследует дело о незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее под Харьковом полиция остановила авто, в котором нашла ручные гранаты. Подозревают, что именно этот автомобиль использовала банда, взрывающая банкоматы в окрестностях Харькова.

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