Полнолуние в знаке Овна: чего стоит опасаться и как себя вести

Стиль жизни

Жителей Земли ждет очередное полнолуние, которое произойдет 13 октября в 22:11 по Гринвичу или 14 октября в 00:11 по киевскому времени. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, что это означает и чем опасно для отношений между людьми.

- Нынешнее полнолуние произойдет в двадцать первом градусе знака Овна, что может не самым лучшим образом отразиться на наших отношениях с другими людьми, особенно это касается наших близких, — считает Валентина. — Как известно, любые отношения — рабочие, родственные, любовные — прежде всего, работа. Они не складываются сами по себе, их нужно выстраивать, идти друг другу навстречу, искать компромиссы, в противном случае они просто развалятся, и с человеком придется расстаться. Но Овен, будучи знаком огненным, а, значит, вспыльчивым и безрассудным, лишает нас возможности спокойно воспринимать слова и поступки других людей. Нас возмущает все: их поступки, слова, даже взгляды — нам кажется, что на нас косо посмотрели. Чтобы не рассориться с людьми, которые нам дороги, во время нынешнего полнолуния стоит себя сдерживать.

— Этого будет достаточно?

- Нет, еще одно не самое лучшее качество характера, которое мы будем демонстрировать в это время, — упрямство, также присущее Овну. В глубине души мы будем понимать, что, упорствуя, поступаем неправильно, но упрямство этого знака Зодиака будет подталкивать нас к поступкам, которых впоследствии мы, возможно, будем стыдиться.

Важно учитывать: Луна, находящаяся в знаке Овна, создаст квадратуру с Солнцем и Плутоном. Чувства, которые мы будем испытывать в это время, помешают нам объективно оценивать ситуацию и поступки окружающих нас людей — мы будем склонны утрировать и преувеличивать то, что покажется нам неправильным или подозрительным. На самом деле, ни первого, ни второго в событиях, которые привлекут наше внимание, скорее всего, не будет — звезды сыграют с нами злую шутку. Стоит помнить об этом, давая оценку другим людям, их поступкам и ситуации, в которой мы окажемся: возможно, все не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее мы будем беспокоиться по поводу и без повода, искать причины наших сегодняшних проблем в былых событиях и стремиться изменить свою жизнь к лучшему, вот только с этим придется немного повременить — сейчас обстоятельства не будут этому благоприятствовать.

— Что можно и чего нельзя делать в это время?

- Неблагоприятный аспект Солнца, Луны и Плутона говорит о том, что время полнолуния будет не самым простым. Прежде всего, такое положение небесных тел указывает на то, что обстоятельства могут внезапно и резко измениться. Например, в последний момент может отмениться важная деловая встреча, которую вы назначили заранее. По независящим от вас причинам, сорвется долгожданное путешествие. Возникшая на ровном месте ссора с большой долей вероятности поссорит вас с близким другом. Особую осторожность стоит соблюдать на дороге, особенно если вы находить за рулем — поездки чреваты разнообразными «сюрпризами».

Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. В этот день астрологи рекомендуют составлять долговременные планы на будущее — вы будете ясно видеть цели, которых хотите достичь, и средства — тактику и стратегию, с помощью которых лучше всего это сделать. Но на этой стадии пока лучше остановиться — для воплощения своих идей в жизнь лучше подыскать другое время или хотя бы подождать несколько дней.

- Чем еще не стоит заниматься в это время?

- Это не самое лучшее время для творческой и умственной деятельности — вдохновение вас в это время вряд ли посетит, так что не стоит тратить время даром. Свой отпечаток на полнолуние наложит тот факт, что 17 октября Меркурий в очередной раз войдет в ретроградную петлю — то есть, начнет двигаться не в прямом, а в обратном направлении. В это время не стоит отправляться в путешествия, начинать обучение и заниматься торговлей, даже в простом общении могут возникнуть серьезные проблемы — люди перестанут понимать друг друга, они будут слышать совсем не то, что им хотели сказать. Возникшее в таких случаях непонимание может стать причиной серьезных конфликтов вплоть до разрыва отношений. Если вы не собираетесь расставаться с этими людьми, сдерживайте свои эмоции и не говорите им слов, после которых примирении будет невозможно.

- Значит, стрессов и депрессий не избежать?

- Не стоит — насколько это возможно, конечно — поддаваться стрессам, депрессии и хандре. Существует миллион способов поднять себе настроение — от просмотра любимых фильмов и сериалов до включения в рацион так называемых продуктов счастья — бананов, шоколада, грейпфрутов и орехов. Как вы будете бороться с негативным взглядом на мир — выбирать вам, главное — что-то делать, чтобы не дать плохому настроению испортить вам жизнь.

Нужно помнить: в том, что произошло, вашей вины нет — так сложились обстоятельства или, если хотите, звезды встали, и это нужно принять как данность. К тому же, никакая ситуация не длится вечно — как говорил царь Соломон, все пройдет, и это — тоже.

И, что бы ни случилось, помните, что под влиянием негативных энергий дня ситуация может показаться критической, но уже спустя несколько дней вы поймете, что ваши опасения были, мягко говоря, преувеличенными.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ» об опасных и благоприятных днях октября.

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