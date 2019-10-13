Украина

Настоящее бабье лето: синоптик рассказала, какой будет погода на Покров

Антициклон Lisbeth принес в Украину настоящее «бабье лето». Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«Значительная часть континентальной Европы, включая Украину, обрамлена венчиком дождей, ветров и прохлады Атлантики и северного воздуха», — пишет она.

По ее прогнозам, 14 октября на Покров Богородицы, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода.

«Температура воздуха в течение дня составит +18 +23 градуса. Кому днем будет затепло, можно пройтись по улице ночью: +7 +13 градусов», — пишет она.

В Киеве же Покров обещает быть ясным и теплым, в течение дня температура будет около +20 градусов.

Всю следующую неделю в Украине будет преобладать сухая малооблачная теплая октябрьская погода.

Как сообщали «ФАКТЫ», народные синоптики прогнозируют, что бабье лето будет коротким. А согласно первым прогнозам на ноябрь, последний месяц осени начнется с затяжных дождей. Об этом в материале «В Украину вернется бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время».

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