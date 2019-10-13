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Выпала с балкона: в Киеве трагически погибла пожилая женщина (фото, видео)
В воскресенье, 13 октября, в Киеве произошел несчастный случай с 70-летней жительницей района Виноградарь. Она выпала с балкона восьмого этажа и скончалась до приезда медиков. Напомним, 5 октября в Мариуполе патрульные полицейские предупредили самоубийство женщины.
Инцидент случился около 14:00, сообщает Информатор.
Соседи погибшей были шокированы случившимся — по их словам, она жила одна и плохо передвигалась, поэтому все время сидела на лавочке у подъезда.
Упавшее тело
Что заставило женщину совершить роковой поступок, и сделала ли она это самостоятельно, на данный момент устанавливает полиция. Тем не менее соседки дали понять, что мотивы у старушки были.
На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.
Как сообщали «ФАКТЫ», 3 октября в Киеве выпрыгнул из окна на 10 этаже и разбился подросток. В полиции выдвинули версию суицида. А перед этим совершить самоубийство пытался комбат полка столичной полиции Алексей Оленин, но его удалось отговорить от рокового шага с крыши.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!