Избивали и морили голодом: под Одессой из трудового рабства освободили 30 человек (фото)

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В Овидиопольском районе Одесской области правоохранители задержали членов преступной группы современных рабовладельцев.
В полиции установили, что для вербовки злоумышленники выбирали людей, которые находились в сложном материальном положении.
«Им обещали высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области. Вместо этого заставляли по 12−13 часов тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях. По сути, трудовое рабство. За любое „отклонение“ жестоко наказывали — били и лишали пищи», — рассказали в полиции.
Условия содержания в «лагере» были ужасными
Отмечается, что «трудовых рабов» расселили в бараках в Овидиопольском районе — на территории бывшей женской колонии-поселения и за высоким забором. Люди находились под круглосуточной охраной.
«По подозрению в торговле людьми задержаны 42-летний мужчина и 41-летняя женщина — поставщиков и надсмотрщиков „товара“ для дальнейшей рабской эксплуатации. Сейчас полиция завершает документирования преступной деятельности других членов группы. Решается вопрос о задержании всех причастных к преступлению», — уточнили в полиции.
Установлено, что с 2018 года организаторами было завербовано три десятка человек.
В действиях задержанных (пока в порядке ст. 208 УПК Украины) правоохранители усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми). Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование проводили сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Одесской и Днепропетровской областей под процессуальным руководством прокуратуры, а также при содействии министерства социальной политики.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о задержании директора интерната в Запорожской области, который отдавал подопечных в трудовое рабство.
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