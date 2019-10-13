Спорт

Россия в день 15-летия своего самого позорного поражения вышла на Евро-2020: видеообзоры матчей

В воскресенье, 13 октября, в четырех группах состоялись матчи отборочного цикла Евро-2020. Вслед за Бельгией и Италией путевки в финальный турнир чемпионата Европы досрочно завоевали Россия и Польша. А вот хорваты своим шансом не воспользовались.

Напомним, что это будет первое европейское первенство, которое пройдет (с 12 июня по 12 июля) не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств.

Группа C

Беларусь — Нидерланды — 1:2 (Драгун, 53 — Вейналдум, 32, 41).

Судьбу поединка на минском стадионе «Динамо» в пользу гостей решили два гола-красавца футболиста «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, который в шести встречах отборочного цикла уже пять раз поразил ворота соперников.

Эстония — Германия — 0:3 (Гюндоган, 51, Метс, 57, в свои ворота, Вернер, 71). На 14-й минуте у немцев удален Эмре Джан.

Разгромная домашняя победа над эстонцами с неприличным счетом 8:0 вполне могла сыграть с подопечными Йоахима Лева злую шутку. Уже на 14-й минуте поединка в Таллине после удаления с поля Эмре Джана бундестим остался в меньшинстве, и смог склонить чашу весов на свою сторону в поединке с аутсайдером группы только во втором тайме.

0:1 Гюндоган (51-я мин.)

Метс (57-я мин., в свои ворота)

0:3 Вернер (71-я мин.)

Положение команд: 1. Нидерланды — 15 очков (6 матчей); 2. Германия — 15 (6); 3. Северная Ирландия — 12 (6); 4. Беларусь — 4 (7); 5. Эстония — 1 (7).

Группа E

Венгрия — Азербайджан — 1:0 (Корхут, 10).

Уэльс — Хорватия — 1:1 (Бэйл, 45+3 — Влашич, 9).

Хорваты быстро открыли счет на стадионе в Кардиффе и претендовали на досрочный выход из группы, но все их карты в конце первого тайма спутал футболист «Реала» Гарет Бэйл.

Положение команд: 1. Хорватия — 14 (7); 2. Венгрия — 12 (7); 3. Словакия — 10 (6); 4. Уэльс — 8 (6); 5. Азербайджан — 1 (6).

Группа G

Польша — Северная Македония — 2:0 (Франковски, 74, Милик, 80).

Македонцы долгое время не позволяли Роберту Левандовски и компании реализовать свое преимущество в поединке на варшавском «Народовом», но сборная Польши ближе к концу встречи все же нашла бреши в обороне гостей и досрочно добыла путевку на Евро-2020.

Словения — Австрия — 0:1 (Пош, 21). На 89-й минуте у словенцев удален Попович.

Положение команд: 1. Польша — 19 (8); 2. Австрия — 16 (8); 3. Северная Македония — 11 (8); 4. Словения — 11 (8); 5. Израиль — 8 (7); 6. Латвия — 0 (7)

Группа I

Казахстан — Бельгия — 0:2 (Батшуайи, 21, Менье, 53).

Уже в статусе участника финального турнира чемпионата Европы бельгийцы в далеком Нур-Султане выиграли восьмой подряд матч в отборочной группе, доведя свою разницу мячей до впечатляющих 30:1 (так мало в квалификации пропустила только сборная Украины).

Шотландия — Сан-Марино — 6:0 (Макгин, 12, 27, 45+1, Шенклэнд, 65, Финдлей, 67, Армстронг 87).

Хет-трик полузащитника «Астон Виллы» Джона Макгина и самая крупная за четыре года победа команды (в 2015-м был разгромлен Гибралтар — 6:0) слабо потешили болельщиков сборной Шотландии. Прямые путевки на Евро-2020 достались другим.

Кипр — Россия — 0:5 (Черышев, 9, 90+2, Оздоев, 23, Дзюба, 79, Головин, 89). На 28-й минуте у киприотов удален Лайфис.

По иронии судьбы, сборная России, благодаря более чем уверенной победе на Кипре шестой раз в истории завоевавшая путевку в финальный турнир Евро, празднует успех в день 15-летия самого позорного поражения в своей истории. Так уж совпало, что 13 октября 2004 года тогда еще команда Георгия Ярцева в отборочном поединке ЧМ-2006 была разгромлена на поле сборной Португалии — 7:1.

К сожалению, дебют защитника Сергея Петрова в составе российской сборной в официальном матче был омрачен травмой, из-за которой он покинул поле уже на 37-й минуте. Киприот Константинос Лайфис грубо атаковал футболиста «Краснодара», за что получил прямую красную карточку.

Так выглядела нога россиянина Петрова после грубой атаки киприота

Положение команд: 1. Бельгия — 24 (8); 2. Россия — 21 (8); 3. Кипр — 10 (8); 4. Шотландия — 9 (8); 5. Казахстан — 7 (8); 6. Сан-Марино — 0 (8).

В понедельник, 14 октября, в квалификации Евро-2020 сыграют: Косово — Черногория, Болгария — Англия (группа А), Украина — Португалия, Литва — Сербия (группа В), Молдова — Албания, Франция — Турция и Исландия — Андорра (группа Н).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка Украина — Португалия.

Фото Getty Images



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