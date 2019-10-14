Путин извлек выгоду из наступления Эрдогана в Сирии

Мир

В воскресенье, 13 октября, стало известно о том, что президент Сирии Башар Асад и курдские группировки, ранее поддерживавшие США и антитеррористическую коалицию по борьбе с «Исламским государством», достигли соглашения вместе противостоять наступлению турецкой армии на севере Сирии. Переговоры прошли на военной базе Хмеймим, которая используется российской авиацией. Из этого следует, что Россия приложила усилия к тому, чтобы эта сделка состоялась.

Попробуем разобраться в том, для чего такой альянс Асада с курдами нужен Москве. Курдские военизированные отряды YPG и SDF контролируют на сегодняшний день значительную территорию на севере Сирии. Они установили там свою власть в 2012 году, после того как Асад был вынужден вывести оттуда военных и полицию для борьбы с вооруженной оппозицией в других регионах страны.

Затем на север Сирии двинулись боевики «Исламского государства». США стали оказывать поддержку курдам. Помогали им оружием и боеприпасами, направили в регион своих военнослужащих. Отряды YPG и SDF в итоге сыграли важную роль в разгроме ИГ. И курды рассчитывали на дальнейшую поддержку американцев.

Однако, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил президенту США Дональду Трампу, что начинает масштабную операцию в Сирии, американский лидер принял решение вывести своих военных. У Трампа был другой вариант — проявить твердость, поддержать курдов и попытаться остановить Эрдогана. Но он не стал этого делать. Теперь Белый дом угрожает Анкаре экономическими санкциями. А курды были вынуждены искать новых союзников.

Сложившуюся ситуацию несколько дней назад очень четко описал один из курдских генералов Мазлум Кобани Абди, общаясь с американскими журналистами. «Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ, и остановить эти бомбардировки. Потому что, если вы на это не способны, мне нужно будет заключить договор с режимом Асада и Россией и пригласить сюда их самолеты, чтобы они нас защитили», — заявил он репортеру CNN.

Что мы видим в итоге? До начала турецкой операции большая часть Сирии контролировалась Асадом. Однако на севере значительный регион находился под контролем курдов, которых поддерживали Соединенные Штаты. Для России в ее борьбе за влияние в регионе было очень важно полностью вытеснить американцев из Сирии. Воевать с курдами было слишком опасно и дорого. Похоже, в Кремле придумали куда менее затратный, но при этом более эффективный вариант.

Зная, как Эрдоган не любит курдов и опасается усиления их влияния на границах Турции, президент России Владимир Путин в ходе своих встреч с турецким лидером, видимо, дал ему понять, что в Сирии созрела ситуация, когда можно начать наступление. А теперь Москва извлекает прямую выгоду. Асад, поддерживаемый Кремлем, договорился с курдами. И весь северный регион Сирии переходит под контроль Дамаска, а, значит, и Москвы.

Это переломный момент в сирийском конфликте. США окончательно утратили свое влияние в этой стране. Россия же теперь может выглядеть на международной арене как миротворец! Путин выступит посредником в переговорах между Асадом и Эрдоганом. Турция получит гарантии того, что курды не смогут создать свою автономию в Сирии. Следовательно, Эрдоган достиг своей цели и может прекращать военную операцию. В Европе, где Великобритания, Германия и Франция призывают Турцию прекратить наступление в Сирии, тоже будут довольны. А Россия наглядно продемонстрирует всему миру, что способна отстаивать свои интересы на Ближнем Востоке. Значит, она способна это делать и в других точках планеты, включая Африку, Южную Америку, Восточную Европу, наконец.

В чем заключается суть соглашения между Асадом и курдами? Напомним, Дамаск уже спешно приступил к его реализации. Сирийская армия вступает в военно-политический союз с курдскими отрядами самообороны (SDFи YPG) и усиливает охрану границы с Турцией. Курды в ответ не препятствуют возвращению на контролируемые ими территории сирийских государственных структур, включая полицию и спецслужбы. Реальная власть переходит к людям Асада, но они не будут настаивать на ликвидации SDF и YPG. Сирийские войска при поддержке курдов берут под контроль ключевые на севере страны города — Кобани, Манбидж и другие. Переброска войск Асада на север уже идет полным ходом. Пока до открытых боевых столкновений между сирийской и турецкой армией дело не дошло. О количестве и составе группировки сирийских войск данных пока нет.

Карта наглядно показывает, кем контролируется территория Сирии на сегодняшний день

Тем временем в Европе проходят многотысячные демонстрации протеста против турецкой операции. Анкару обвиняют в убийстве женщин и детей и нарушении прав человека. По данным правозащитных организаций, за пять дней турецкого наступления в Сирии были убиты по меньшей мере 50 мирных жителей. Сообщается также о бомбардировке гуманитарного конвоя, в составе которого находились иностранные журналисты и представители международных организаций. Погибли 10 человек.

Власти Турции заявляют, что наносят удары исключительно по военным объектам.

Есть еще один важный аспект в сложившейся ситуации. Отряды самообороны курдов отвечали за охрану нескольких лагерей, где содержались сторонники ИГ. После начала турецкого наступления курды сняли охрану. Известно, что из лагеря Айн-Исса уже сбежали сотни членов семей террористов. Они могут двинуться на территорию Ирака или попытаться добраться до Европы. Курды охраняют и тюрьмы, в которых содержатся непосредственно боевики ИГ. Есть серьезная опасность, что десятки, даже сотни террористов теперь окажутся на свободе.

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