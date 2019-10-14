Происшествия

В Ровно спасли больного новорожденного ребенка, которого 19-летняя мать бросила в общежитии

Ночью в понедельник, 14 октября, в больницу скорой помощи Ровно был доставлен младенец с телесными повреждениями.

— Правоохранители установили, что на протяжении нескольких дней в социальном общежитии проживала мама — 19-летняя уроженка Гощанского района — вместе с новорожденным сыном, которому на данное время исполнилось всего 26 дней, — сообщает ГУ Национальной полиции в Ровенской области. — Ночью крик ребенка услышали соседи, которые обратились к вахтерше. Та открыла двери комнаты, где, как оказалось, мальчик находился один, и вызвала «скорую».

У младенца медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и двустороннюю пневмонию. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение.

Полиция открыла уголовное производство по статьям УК «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком» и «Оставление в опасности». Правоохранители усиленно ищут мать ребенка и устанавливают обстоятельство произошедшего.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве спасли новорожденного ребенка, которого мать оставила на пустыре сразу после родов.

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