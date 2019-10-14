Эксперт назвал восстановление импорта электроэнергии из РФ концом евроинтеграции Украины

Украина

Импорт электроэнергии из России помешает интеграции нашей энергосистемы к европейской, которую мы обязались осуществить согласно Соглашению об ассоциации с ЕС. Об этом написал председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в своей колонке, оценивая последствия импорта электроэнергии из РФ.

«Все страны ЕС входят в ENTSO-E — своего рода в общую энергосистему. Технологически импорт из России в ENTSO-E сильно затруднен. Свободный импорт электроэнергии из ЕС в Украину возможен только в зоне „Бурштынского острова“, а остальные страны неразрывно связаны с Россией и Беларусью. Удачной аналогией здесь может быть нестыковка узкой железнодорожной колеи в Европе и широкой на постсоветском пространстве. Таким образом, Европа обезопасила себя от еще одного энергетического рычага со стороны России. При этом Украина была защищенной только нормативно», — написал Плачков.

Плачков напомнил, что в 2022 году Украина должна полностью отключиться от единой с Беларусью и Россией энергосистемы и год прожить на полном самообеспечении, но импорт электроэнергии из России, который начался в Украину с 1 октября, не позволит это делать.

«К этому времени мы уже не будем иметь достаточных мощностей для обеспечения себя электроэнергией. Мы будем на „игле“, с которой не сможем соскочить. Следовательно, план интеграции в европейский рынок, на котором базировались все реформы в энергетике, который является нашим обязательством перед европейцами, будет провален. Отказ от синхронизации с ENTSO-E — это приговор для энергетической отрасли Украины», — считает Плачков.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что восстановление импорта из РФ противоречит задекларированной Украины цели по интеграции энергорынка с ЕС и пообещала, что депутаты будут инициировать его отмену.

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