24.58 / 24.86 26.96 / 27.43
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Три года скрывался от наказания за смерть пациентки: в Кременчуге арестовали бывшего анестезиолога

16:45 14 октября 2019 39
руки в наручниках
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Автозаводский районный суд Кременчуга (Полтавская область) отправил на два месяца в СИЗО 40-летнего Павла М., бывшего врача-анестезиолога Кременчугской городской больницы № 3, который три года находился в международном розыске. Ему инкриминируется уголовное правонарушение, связанное с ненадлежащим выполнением своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациентки.
Как писали «ФАКТЫ», трагедия случилась 28 июля 2015 года: 19-летняя девушка умерла на операционном столе от удушья, поскольку вместо кислорода, предназначенного для искусственной вентиляции легких, ей начали подавать в легкие аргон. Это случилось на стадии подготовки пациентки к операции по удалению острого аппендицита. От неправильных действий медперсонала, у больной развился анафилактический шок.
«Медсестра подала анестезиологу инертный газ аргон вместо кислорода, перепутав баллоны. Врач ввел в организм девушки аргон и пошел смотреть телевизор. Медсестра в это время тоже непонятно чем занималась. А аргон вытесняет кислород, в результате девушка задохнулась на столе», — сообщали по горячим следам в областном управлении Национальной полиции.
В ходе досудебного расследования этого случая было установлено, что врач-анестезиолог не убедился в правильности выполнения медицинской манипуляции, а потерпевшую Дарью Павлову медики не отключили от аппарата, продолжавшего накачивать ее легкие аргоном даже во время реанимационных мероприятий.
10 июня 2016 года Павлу М. было предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления, но спустя 4 дня после этого он исчез в неизвестном направлении. Его объявили сначала во всеукраинский розыск, а год спустя — в международный. Очень быстро Интерпол обнаружил его в Израиле, где врач прятался от наказания на родине. Однако после вручения подозрения Павел М. снова исчез из поля зрения правоохранителей. Наконец, несколько дней назад его выявили на Кипре, откуда и экстрадировали в Украину.
Ближайшие два месяца «беглец» проведет в следственном изоляторе. Согласно санкции статьи, которая ему вменяется в вину, он может понести наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и лишении права заниматься медицинской деятельностью сроком до 5 лет.

Читайте также: Не заметил заворот кишок: на Львовщине спустя два года отстранили врача, по чьей вине умер ребенок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

министр связи ДНР Виктор Яценко

С оккупированного Донбасса сбежали три «управленца», включая «министра связи» (фото)

Тодоренко

Регина Тодоренко резко потолстела (фото)

гороскоп

Тельца ожидает дальняя поездка, а Скорпиона — перемены в личной жизни: гороскоп на неделю

Сотрудник службы отлова уносит собаку на глазах у ребенка

Душераздирающее видео: сотрудник службы отлова убил собаку на глазах у ее маленькой хозяйки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер