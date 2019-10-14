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Три года скрывался от наказания за смерть пациентки: в Кременчуге арестовали бывшего анестезиолога
Автозаводский районный суд Кременчуга (Полтавская область) отправил на два месяца в СИЗО 40-летнего Павла М., бывшего врача-анестезиолога Кременчугской городской больницы № 3, который три года находился в международном розыске. Ему инкриминируется уголовное правонарушение, связанное с ненадлежащим выполнением своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациентки.
Как писали «ФАКТЫ», трагедия случилась 28 июля 2015 года: 19-летняя девушка умерла на операционном столе от удушья, поскольку вместо кислорода, предназначенного для искусственной вентиляции легких, ей начали подавать в легкие аргон. Это случилось на стадии подготовки пациентки к операции по удалению острого аппендицита. От неправильных действий медперсонала, у больной развился анафилактический шок.
«Медсестра подала анестезиологу инертный газ аргон вместо кислорода, перепутав баллоны. Врач ввел в организм девушки аргон и пошел смотреть телевизор. Медсестра в это время тоже непонятно чем занималась. А аргон вытесняет кислород, в результате девушка задохнулась на столе», — сообщали по горячим следам в областном управлении Национальной полиции.
В ходе досудебного расследования этого случая было установлено, что врач-анестезиолог не убедился в правильности выполнения медицинской манипуляции, а потерпевшую Дарью Павлову медики не отключили от аппарата, продолжавшего накачивать ее легкие аргоном даже во время реанимационных мероприятий.
10 июня 2016 года Павлу М. было предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления, но спустя 4 дня после этого он исчез в неизвестном направлении. Его объявили сначала во всеукраинский розыск, а год спустя — в международный. Очень быстро Интерпол обнаружил его в Израиле, где врач прятался от наказания на родине. Однако после вручения подозрения Павел М. снова исчез из поля зрения правоохранителей. Наконец, несколько дней назад его выявили на Кипре, откуда и экстрадировали в Украину.
Ближайшие два месяца «беглец» проведет в следственном изоляторе. Согласно санкции статьи, которая ему вменяется в вину, он может понести наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и лишении права заниматься медицинской деятельностью сроком до 5 лет.
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