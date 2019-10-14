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Украинская «молодежка» победила в Афинах команду Греции
В понедельник, 14 октября, молодежная сборная Украины по футболу, неудачно стартовавшая в отборочном турнире Евро-2021 (поражения от Финляндии дома — 0:2 и от Румынии в гостях — 0:3, а также выигрыш в родных стенах у Мальты — 4:0), на стадионе «Апостолс Николаидис» в Афинах провела спарринг со своими сверстниками из Греции.
Поединок, в котором команде Руслана Ротаня по разным причинам не смогли помочь игрок обороны Быков, полузащитник Мудрик и форвард Супряга, завершился победой нашей команды — 2:0 (Шапаренко, 53, Русин, 58).
Украина: Нещерет (Кучерук, 46), Бондарь, Попов, Конопля, Чеберко (Назаренко, 59), Лебеденко, Алибеков (Крыськив, 66), Леднев (Цитаишвили, 59), Шапаренко, Топалов (Смирный, 46), Русин (Кожушко, 74).
Свой следующий поединок отбора к чемпионату Европы наша «молодежка» проведет 15 ноября на «Арене Львов» против сверстников из Дании.
Положение команд в 8-й отборочной группе Евро-2021: 1. Финляндия — 7 очков (3 матча); 2. Дания — 6 (2); 3. Румыния — 3 (2); 4. Украина — 3 (3); 5. Северная Ирландия — 2 (3); 6. Мальта — 1 (3).
Напомним, что напрямую в решающую стадию молодежного Евро-2021 выйдут победители девяти групп, а еще один пропуск разыграют в плей-офф четыре лучшие команды из занявших в группах вторые места.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча квалификации Евро-2020 Украина — Португалия.
Фото ffu.ua
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