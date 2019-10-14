- 19:53 Тысячи украинцев вышли на марш "Нет капитуляции": как проходили акции в разных городах Украины
- 19:52 Лунный календарь на неделю: когда лучше садиться на диету и делать маникюр
- 19:48 Украина – Португалия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 19:47 Украина – Португалия: онлайн видео голов матча отбора Евро-2020
- 19:34 Резонансное убийство в Киеве: выяснились новые детали
- 19:07 Где смотреть онлайн Украина — Португалия: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
- 19:00 Залез на крышу поезда «подышать воздухом»: на Винничине погиб «ультрас»
- 18:57 Смертельная авария со «скорой» в Киеве: появилось видео столкновения авто
- 18:57 На Донетчине вандалы испортили могилы украинских воинов
- 18:15 «Формула Штайнмайера» начинается с Крыма: на "Чонгаре" устроили пикет
- 18:14 В США назвали причину взрыва на полигоне под Северодвинском
- 17:51 Лолита Милявская без юбки показала, как похудела
На Донетчине вандалы испортили могилы украинских воинов (фото)
На кладбище в г. Бахмут на Донетчине вандалы испортили надгробия на могилах воинов, погибших в боях за освобождения Донбасса от российских оккупантов. Об этом сообщили в Бахмутском отделе полиции.
Неизвестные измазали смолой портреты погибших воинов и надписи «Слава героям Украины» на двух надгробных плитах. Полиция пока еще не установила вандалов. Предполагается, что памятники на кладбище по улице Тургенева были испорчены в ночь с 13 на 14 октября. Порчу памятников обнаружили патриоты, когда решили возложить на могилы героев цветы в честь праздника. В сети бурно комментируют произошедшее, не скрывая своего возмущения.
«Думаю, это дело рук пособников российской агрессии в Украине, которые, к сожалению, возвращаются в наши края, о чем я даже планирую написать в издании „Провинция“, где работаю много лет. Недавно я заметил, что вернулась из России организатор митинга против мобилизации и еще один местный житель, который снимал украинские флаги с учреждений», — поделился своими мыслями руководитель общественной организации «Бахмат» Владимир Березин.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Черновицкой области неизвестные срезали государственные флаги с могил двух участников антитеррористической операции. В одесском поселке Тарарбунары неизвестные облили краской памятный крест, установленный в парке Памяти в честь погибших защитников Украины, а в Харькове вандалы осквернили памятную плиту воинам Украинской повстанческой армии
Фото ресурса donbass. live
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт