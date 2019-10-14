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Происшествия

На Донетчине вандалы испортили могилы украинских воинов (фото)

18:57 14 октября 2019 213
могила
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

На кладбище в г. Бахмут на Донетчине вандалы испортили надгробия на могилах воинов, погибших в боях за освобождения Донбасса от российских оккупантов. Об этом сообщили в Бахмутском отделе полиции.
Неизвестные измазали смолой портреты погибших воинов и надписи «Слава героям Украины» на двух надгробных плитах. Полиция пока еще не установила вандалов. Предполагается, что памятники на кладбище по улице Тургенева были испорчены в ночь с 13 на 14 октября. Порчу памятников обнаружили патриоты, когда решили возложить на могилы героев цветы в честь праздника. В сети бурно комментируют произошедшее, не скрывая своего возмущения.


«Думаю, это дело рук пособников российской агрессии в Украине, которые, к сожалению, возвращаются в наши края, о чем я даже планирую написать в издании „Провинция“, где работаю много лет. Недавно я заметил, что вернулась из России организатор митинга против мобилизации и еще один местный житель, который снимал украинские флаги с учреждений», — поделился своими мыслями руководитель общественной организации «Бахмат» Владимир Березин.


Как сообщали «ФАКТЫ», в Черновицкой области неизвестные срезали государственные флаги с могил двух участников антитеррористической операции. В одесском поселке Тарарбунары неизвестные облили краской памятный крест, установленный в парке Памяти в честь погибших защитников Украины, а в Харькове вандалы осквернили памятную плиту воинам Украинской повстанческой армии
Фото ресурса donbass. live

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