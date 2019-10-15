Страшная авария под Николаевом: четверо погибших и шестеро травмированных (фото)

Происшествия

На 103 километре автодороги «Благовещенское-Николаев» 14 октября произошел лобовой таран автомобилей Opel Vectra и «Москвич — 2141».

Как сообщили «ФАКТАМ» в ГУ ГСЧС в Николаевской области, информация о ДТП под городом Южноукранском поступила на линию «101» в 18:53.

В результате автокатастрофы погибли 4 человека (трое — на месте, а девочка от полученных травм скончалась в больнице), еще 6 получили тяжелые травмы, из них двое детей. Всех пострадавших каретами скорой медицинской помощи доставили в больницу в Южноукраинска.

После столкновения Opel Vectra сгорел. Прибывшим на место пожарным только оставалось погасить пламя. Также они деблокировали тела погибших из «Москвича».

В отделе коммуникации полиции Николаевской области уточнили, что погиб 48-летний водитель «Москвича» его пассажиры — мужчина и семилетняя девочка, а также женщина — пассажир Opel Vectra.



Уголовное производство открыто по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек».

Как сообщали «ФАКТЫ», 8 октября на трассе Николаев-Херсон столкнулись Toyota Camry и Lexus GX 460. В результате аварии погибли заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Николаевской области, начальник уголовной полиции полковник Сергей Сидоренко и в.и.о. начальника УПН ГУНП подполковник Владимир Илличко.

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