Продажа земли иностранцам: выгодно ли это владельцам паев и государству

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На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым отсрочить продажу иностранцам сельскохозяйственной земли. Об этом он сказал во время пресс-марафона 10 октября. По его словам, такой переходный период может продолжаться в течение нескольких лет. Кроме того, в четверг, 10 октября, народные депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде обновленный законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». По словам одного из его авторов, в документе были учтены замечания, высказанные накануне на встрече Зеленского с представителями аграрной отрасли. В частности, изменения коснулись вопроса возможной покупки земли нерезидентами, то есть иностранцами.

Многие эксперты считают, что иностранцы, скупив у украинцев землю за бесценок, будут ее истощать, стремясь в кратчайшие сроки получить максимальную выгоду

В обновленном законопроекте предлагается до 1 января 2024 года не допускать приобретения юридическими лицами, бенефициарами которых являются иностранцы, права собственности на земельные участки. Кроме этого, планируется до 1 января 2024 года не допускать к покупке земли лиц без гражданства, юрлиц, созданных по законодательству иному, чем законодательство Украины, и иностранных государств.

«Указанные требования не распространяются на случаи приобретения в собственность земельных участков их арендаторами, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, если с момента госрегистрации юридического лица — приобретателя права собственности прошло не менее трех лет, а также на случаи приобретения в собственность указанными лицами земельных участков», — говорится в пояснительной записке к законопоекту.

Также предлагается установить минимальную стартовую цену продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

Кроме того, устанавливается ограничение на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юридического лица и связанных с ним лиц. Эти ограничения не допускают приобретения более 8% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины.

Вопрос возможности продажи земли иностранным гражданам или украинским представительствам зарубежных компаний активно обсуждается в экспертной среде. Мнения разделились. Одни считают, что законный и прозрачный приход иностранного капитала в агарный сектор даст мощный толчок отечественной экономике. Другие утверждают, что иностранцы, скупив у украинцев землю за бесценок, будут ее истощать, стремясь в кратчайшие сроки получить максимальную выгоду.

«Передача контроля над землей субъектам из других юрисдикций, являющихся экономическими агентами других государств, ставит вопрос о целесообразности существования этого государства»

В предыдущей статье эксперт разъяснил читателям «ФАКТОВ», что такое земельный рынок вообще и как можно защитить право собственности на землю. Теперь председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо рассказал «ФАКТАМ» о возможности продажи земли иностранцам и о том, смогут ли украинцы действительно заработать на реализации своих земельных паев.

— Нужно ли давать право иностранному капиталу входить на отечественный земельный рынок, даже путем создания украинских компаний?

— Так вопрос не стоит, потому что иностранный капитал давно уже тут присутствует и активно участвует в агропроизводстве. Вопрос в другом. Иностранный капитал не однороден, инвесторы бывают различных видов. Есть такие, которые специализируются именно в этой области и просто расширяют свое производство за счет новых мощностей. Есть институциональные инвесторы, которые сами ничего не производят, но концентрируют большие объемы капиталов и вкладывают их в производителей. Эти виды можно отнести к позитивным, они нацелены на долгосрочное присутствие, заинтересованы в развитии инфраструктуры, в стабильности государства и законодательства.

Но есть и другие. Спекулянты, нацеленные на скупку активов по бросовым ценам в кризисных условиях. Которые часто сами и создают. Есть рейдеры, которые зарабатывают, шантажируя уже существующие бизнесы, и либо получают отступные, либо могут разрушить бизнес и распродать его по частям. Так сложилось, что именно в пользу двух последних видов «инвесторов» может сработать создание земельного рынка. И нельзя исключать, что именно ими он лоббируется и финансируется активная пропагандистская кампания. Проследить «родословную» новых реформаторов и их связи со спекулянтами мирового уровня довольно просто.

— Правительство предлагает отдавать приоритетное право на выкуп земли аграриям, которые ее обрабатывают сейчас на праве аренды. Смогут ли фермеры реализовать это право, чисто финансово?

— В незначительном количестве случаев. Для этого требуется масштабное льготное кредитование, которое может обеспечить только государство. Мне неизвестны такие программы. Более того, государство сохраняет курс на поддержку крупных бизнесов и монополий в этой сфере, которые, в свою очередь, определяют его политику.

— Земельный кадастр до сих пор полностью не сформирован. Чем это грозит для собственников земли в случае снятия моратория?

— Все проблемы в учете прав ведут к незаконному переделу прав собственности. В данном случае может иметь место просто хищение прав на земельные участки, проведение их по цепочке подставных владельцев и закрепление на конечном «добросовестном» приобретателе. Эти схемы работают и сейчас на рынке жилой недвижимости. Проблема состоит в том, что восстановить свои права можно только в процессе многолетних судебных разбирательств, на которые после недавних реформ у потерпевшего в большинстве случаев просто не окажется средств.

— Какие есть риски для миллионов владельцев земельных паев в случае запуска рынка земли?

— Главный риск — утрата своей собственности в результате мошеннических или насильственных действий. К сожалению, можно предполагать резкий рост преступлений в этой области. И мы можем столкнуться с появлением в Украине международных преступных группировок, которые до настоящего времени не имели тут интересов. Такой масштабный передел собственности, а в Украине находится более 8% мировой площади черноземов, способен привлечь внимание не только благообразных европейских спекулянтов, но и организаций типа китайских «Триад». Противостоять подобному вмешательству коррумпированная правоохранительная система не сможет. В самом же негативном варианте развитие ситуации может привести к превращению украинцев в нацию кочевников, не имеющих собственной земли.

— Какие законы и постановления должно еще принять государство, чтобы защитить права нынешних владельцев земли?

— Эта задача для нынешнего украинского государства не решаема. Все предыдущие властные режимы понимали угрозы, проистекающие от рынка земли, так как имели, в большинстве своем, экономический базис, построенный на предприятиях реального сектора, стоящих на земле. Это понимают не только в Украине. Вспомним избитый пример с землей в Великобритании, которая вся принадлежит королеве, а остальным передается только в пользование. Все современные государства являются территориальными, они существуют благодаря контролю земельных площадей. Утрата этого контроля, особенно передача его субъектам из других юрисдикций, являющихся экономическими агентами других государств, ставит вопрос о целесообразности существования этого государства. Тем более если это государство показало и продолжает доказывать свою неспособность обеспечить даже территориальную целостность, а значит, нежизнеспособно, — подытожил Александр Ситухо.

Стоит напомнить, на днях Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности». По мнению авторов закона, после вступления его в силу уменьшится количество рейдерских захватов земли, недвижимого имущества и корпоративных прав, а также снизятся затраты граждан и бизнеса, связанные с защитой собственности от противоправных посягательств.

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