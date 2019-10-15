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Насколько доступны кредиты онлайн в Украине?
Онлайн кредиты — удобный способ решить финансовые трудности. Они позволяют получить небольшую сумму на короткий срок, в среднем это 6000 гривен на 30 дней. Такие займы очень популярны сегодня, каждый пятый украинец пользовался услугами МФО.
Причина популярности кроется в простоте условий и скорости выдачи средств. В числе преимуществ микрозаймов следующие:
• Оформить их можно через интернет, не нужно посещать офис компании.
• Деньги перечисляют на карту, но некоторые сервисы выдают кредиты наличными.
• Получить средства можно круглосуточно, в любой день недели.
• Не нужны справки о доходах и поручители.
• Скорость — деньги переводят за 30 минут.
Но главное преимущество — в высоком проценте одобрений заявок. Такие МФО одобряют до 90% заявок, с их помощью получить онлайн-кредит может любой совершеннолетний гражданин Украины, при наличии минимума документов.
Как проверить свою кредитную историю?
Кредитная история есть у каждого украинца, который хоть раз пользовался кредитной картой, оформлял технику в рассрочку или получал денежный заем. На нее влияют все платежи по кредитам, и любые просрочки, даже незначительные, снижают финансовый рейтинг. При постоянных длительных просрочках кредитная история портится, что в будущем может привести к невозможности взять заем.
Проверять свою историю нужно, если вам пришел отказ по кредиту или если вы планируете оформить новый заем на большую сумму. Это делается еще и с целью проверить, не были ли оформлены на ваши данные кредиты третьими лицами. Можно отслеживать свой рейтинг, если на сайте УБКИ подключить услугу СМС-контроль, — обо всех изменениях будут приходить сообщения на телефон.
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