Насколько доступны кредиты онлайн в Украине?

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Онлайн кредиты — удобный способ решить финансовые трудности. Они позволяют получить небольшую сумму на короткий срок, в среднем это 6000 гривен на 30 дней. Такие займы очень популярны сегодня, каждый пятый украинец пользовался услугами МФО.

Причина популярности кроется в простоте условий и скорости выдачи средств. В числе преимуществ микрозаймов следующие:

• Оформить их можно через интернет, не нужно посещать офис компании.



• Деньги перечисляют на карту, но некоторые сервисы выдают кредиты наличными.



• Получить средства можно круглосуточно, в любой день недели.



• Не нужны справки о доходах и поручители.



• Скорость — деньги переводят за 30 минут.

Но главное преимущество — в высоком проценте одобрений заявок. Такие МФО одобряют до 90% заявок, с их помощью получить онлайн-кредит может любой совершеннолетний гражданин Украины, при наличии минимума документов.

Как проверить свою кредитную историю?

Кредитная история есть у каждого украинца, который хоть раз пользовался кредитной картой, оформлял технику в рассрочку или получал денежный заем. На нее влияют все платежи по кредитам, и любые просрочки, даже незначительные, снижают финансовый рейтинг. При постоянных длительных просрочках кредитная история портится, что в будущем может привести к невозможности взять заем.

Проверять свою историю нужно, если вам пришел отказ по кредиту или если вы планируете оформить новый заем на большую сумму. Это делается еще и с целью проверить, не были ли оформлены на ваши данные кредиты третьими лицами. Можно отслеживать свой рейтинг, если на сайте УБКИ подключить услугу СМС-контроль, — обо всех изменениях будут приходить сообщения на телефон.

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