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Пожар в «Токио Стар»: совладелец отеля может выйти из СИЗО под залог в 53 миллиона гривен
Во вторник, 15 октября, после беспрецедентно длительного судебного марафона в выходные дни (начиная с 11 октября) Киевский райсуд Одессы продлил меру пресечения совладельцу отеля «Токио Стар», где во время пожара погибло девять человек.
Согласно постановлению, Вадим Черный пробудет в СИЗО до 13 декабря. Судья Вадим Иванчук отказался удовлетворить ходатайство о передаче обвиняемого на поруки, подписанное журналистами, общественными деятелями и главным раввином Одессы и юга Украины Авроомом Вольфом.
Вместе с тем в судебный вердикт внесены строки о том, что Черный может выйти под залог в 53 миллиона 87 тысяч 760 гривен. Все это время он будет обязан не покидать город, избегать общения со свидетелями и потерпевшими, а также носить электронный браслет.
Вадим Черный и его адвокат Дмитрий Ягунов намерены обжаловать данное судебное определение в апелляционной инстанции. «Оно лучше, чем ничего, но…», — заметил Вадим Черный.
Кроме того, в ходе своего выступления на заседании Черный заявил:
«Самая вероятная — это версия поджога. Труп девочки найден в прачечной, частично привален стиральной машиной. Почему ребенок пошел в сторону дыма? Почему отец отправился искать огнетушитель, а не спасать жену и ребенка? Как девочка прошла сквозь горящие стиральные машины и положила одну из них на себя?»
Присутствующие в зале, шутя, сравнивают длительность судебного заседания с недавним пресс-марафоном президента. «По продолжительности и шоу-эффектам», — прокомментировали «зрители».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что суд отпустил из-под стражи администратора «Токио Стар» Ирину Паровик. Ей изменили меру пресечения на ночной арест. Паровик находилась в СИЗО с 13 сентября.
«ФАКТЫ» писали также, что в Одессе сообщили о подозрении еще одной работнице отеля «Токио Стар» — дежурной, которая в ночь пожара фактически выполняла функции администратора гостиницы.
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