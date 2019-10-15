Новые тренды в маникюре: пейзаж, графика (фото)

Стиль жизни

Следить за трендами полезно и интересно. Они меняются ежесезонно. Что-то теряет актуальность, а что-то, напротив, громко заявляет о себе. Надолго ли? Кажется, на этот вопрос дать точный ответ не рискнут даже многие эксперты. Особенно мобильной сферой моды в плане изменений сегодня является нейл-арт. Новые цвета, дизайн, декор заявляют о себе ежеминутно. А нейл-стилисты, с легкой руки которых рождается мода, становятся трендсеттерами. Одним из таковых является мастер ногтевого дизайна из Болгарии многократный призер международных чемпионатов по нейл-арту Ирен Костова. Ее работы — настоящие произведения современного искусства. К слову, Ирен Костова — профессиональный художник. «ФАКТЫ» представляют лучшие из работ нейл-стилиста.

— Сегодня в моде графический портрет и пейзаж, — говорит Ирен Костова. — Одна из моих работ — «Двое под дождем». Пара влюбленных под красным зонтом изображена на одном из ногтей. Остальные ногти покрыты в тон зонтику. А мизинец выделен серебристым блеском, ассоциирующимся со счастливым дождем для двоих. Городской пейзаж смотрится на ногтях особенно стильно.

«Двое под дождем» – одна из очень красивых работ Ирен Костовой (фото из альбома Ирен Костовой)

— Нынешней осенью отдавайте предпочтение оттенкам цветов, которые напоминают о домашнем уюте. Это может быть молоко с корицей или, например, бордо — цвет вашего любимого вина. Винные оттенки сегодня являются фаворитами сезона.

Ногти в винных тонах Ирен Костова дополнила рисунками растений, которые говорят нам, что лето уже позади, но жизнь продолжается. Роза в графическом исполнении на одном ногте, а на другом — цветущий куст. Хочется внимательно рассматривать каждую деталь. По мнению Ирен Костовой, в этом и заключается искусство. А еще оно обязательно должно пробуждать эмоции. Это один из главных критериев настоящего арт-объекта. Ирен Костова глубоко убеждена, что антитренд — массовое копирование, поэтому все ее работы эксклюзивны. Каждой своей клиентке она предлагает что-то особенное, необычное. И счастливые улыбки женщин с красивыми ногтями — для нее лучшая благодарность.

На ногтях в винных тонах изображены растения (фото из альбома Ирен Костовой)

— Теплые тона осенью, когда с каждым днем на улице становится все холодней, словно согревают. К слову, наверняка у вас есть любимый свитер, с которым ассоциируется комфорт. Попробуйте перенести его оттенок на ногти, и чувство уюта вас не покинет ни на минуту, даже в пасмурный день.

Нейл-стилист советует использовать осенью теплые оттенки лаков и гель-лаков (фото из альбома Ирен Костовой)

— Красный цвет вне моды, вне сезонов. У каждой женщины есть свой любимый оттенок. Красный отлично сочетается с осенним пейзажем, ведь он присутствует в природе — в багрянце листвы, в закате.

От ногтей в красном нельзя оторвать взгляд (фото из альбома Ирен Костовой)

Красный всегда создает особое настроение. Это цвет радости и оптимизма. А именно в них мы так нуждаемся осенью, когда многими овладевает депрессивное настроение. Кроме того, красный цвет стимулирует уверенность. А это то, в чем многие так нуждаются. Уверенность помогает нам решать сложные задачи в жизни, за которые человек нерешительный боится даже браться.

Ирен Костова создает на ногтях настоящие шедевры (фото из альбома Ирен Костовой)

Чтобы проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в трендах, «ФАКТЫ» предлагают ответить на вопросы теста «С модой на ты».

1. Правда ли, что цветной френч — прерогатива лета, а осенью он уже совершенно неуместен? 2. Верно ли утверждение, что лавандовый оттенок на ногтях актуален лишь в период цветения лаванды, а осенью смотрится нелепо? 3. Согласны ли вы с утверждением, что матовые покрытия для осени очень тусклы, поэтому их стоит всячески избегать? 4. Являются ли винные оттенки одним из трендов нынешнего сезона? 5. Модно ли сочетать красный маникюр с геометрией? 6. Существуют ли для красных ногтей возрастные ограничения? 7. В моде ли сейчас красный френч? 8. Правда, что мраморный эффект уже устарел? 9. Верно ли, что в тренде нюд в сочетании с акварелью? 10. Актуален ли сейчас графический дизайн?

Правильные ответы



1 — нет

2 — нет

3 — нет

4 — да

5 — да

6 — нет

7 — да

8 — нет

9 — да

10 — да

Если вы ответили верно на все вопросы, вас можно смело назвать экспертом моды. Вы ориентируетесь в трендах и не нуждаетесь в советах, так как вполне можете давать их сами. Ваш маникюр безупречен, даже если это нюд на коротких ногтях. Окружающие отмечают его красоту и элегантность. Возможно, вы уже профессиональный стилист. А может быть, вскоре при желании им станете. Иногда вы даже опережаете моду, так как в иных случаях ее можно прогнозировать. Браво! — это комплимент, который вы заслужили.

Если вы ошиблись не более трех раз, вы стильны, но быть стилистом — не ваша мечта. И в этом нет ничего предосудительного. У каждого в жизни свое амплуа. Стильно выглядеть может женщина любой профессии. Вы следите за трендами, но не являетесь фанатом моды. Ваш собственный стиль достоин комплиментов, но советы другим давайте лишь в том случае, если об этом вас попросят. Ваши ногти всегда в порядке. У вас хороший вкус. И мы вас с этим поздравляем.

Если вы ошиблись более трех раз, перед тем как отправиться в салон красоты, обязательно прочитайте парочку статей о новых трендах, посмотрите фотографии. Тогда ваши время и деньги не будут выброшены на ветер. Ведь зачем, скажите, делать немодный маникюр? Сделайте стильный, современный, который порадует вас и вызовет восхищение у окружающих. Такой маникюр поднимет вам настроение — и вы почувствуете, как появятся силы реализовывать задуманное. То, что вы прочли эту статью и ответили на вопросы теста, говорит о том, что вы на правильном пути. Вам свойственно совершенствоваться — и это одно из качеств, которое делает вас симпатичным для всех. Так держать!

Ранее об актуальных цветах и декоре в маникюре «ФАКТАМ» рассказала стилист из Израиля, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Ольга Шейнина.

Идеями стильного дизайна ногтей с «ФАКТАМИ» поделились также нейл-стилисты Алина Михай и Ирина Иоселиани.

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