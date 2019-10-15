Известный российский пропагандист засветился в Киеве: сеть вскипела

Шоу-бизнес

Российский пропагандист и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников, который ранее был доверенным лицом Владимира Путина, разозлил сеть своим приездом в Киев.

Приехал в столицу Украины Корчевников на международный кинофестиваль православного кино «Покров», но задержался и решил помочь финансово Киево-Печерской Лавре, а именно – собрать деньги на восстановление монастырской больницы.

«Это как такое возможно?» - возмутился в сети приездом Корчевникова украинский политолог и общественный деятель Олег Саакян. «Оно реально в Киеве? Деньги на восстановление храмовой больницы на карту Сбербанка собирает. У меня нет цензурных слов, когда ведущей роспропаганды спокойно несколько дней разгуливает по Киеву, а не как минимум, выслан обратно в свою Сызрань», - отметил он.

В комментариях к посту Саакяна отмечают, что Корчевников нарушил закон, снимая программу в Крыму, поэтому не должен был попасть в Киев.

Интересно, что возмутились поведением Корчевникова и его соотечественники.

«Я к вам с большим уважением отношусь, но у нас в провинциях столько больниц надо восстанавливать. Почему Украина?» — спрашивают у Корчевникова. «Не делю нас», — ответил телеведущий, вызвав волну возмущения. «А они делят», «Пользуются нами», «Земли наши забрали», — пишут россияне об украинцах.

Не обошлось и без тех, кто считает, что Корчевников «помирит народы».

Напомним, что въезд Корчевникову на территорию Украины предлагали запретить еще в 2014-м году.

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