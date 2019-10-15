- 17:01 Чуть не погибла: Катерина Кухар рассказала о страшном ДТП
- 16:58 В застенках боевиков "ДНР" погиб украинский воин, которого должны были обменять
- 16:45 Где в Киеве до 18 октября можно пройти бесплатное обследование в медпунктах (адреса)
- 16:45 Экс-министра обороны Кузьмука отправили в отставку, но разрешили носить генеральскую форму
- 16:39 Известный российский пропагандист засветился в Киеве: сеть вскипела
- 16:39 Гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака
- 16:36 «Донбасс» в Континентальном кубке и бой Гвоздика: календарь трансляций спортивных событий недели
- 16:34 Израильтянин неудачно сходил за грибами в Карпатах: пришлось вмешаться спасателям
- 16:14 Верховный суд России отказался смягчить приговор украинским узникам Кремля Дудке и Бессарабову
- 16:12 Гвоздик – Бетербиев: где смотреть объединительный чемпионский бой
- 16:12 Знаменитую работу Сальвадора Дали украли из музея в США за полминуты
- 16:08 Вечернее заседание Верховной Рады 15 октября: онлайн-трансляция
Известный российский пропагандист засветился в Киеве: сеть вскипела
Российский пропагандист и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников, который ранее был доверенным лицом Владимира Путина, разозлил сеть своим приездом в Киев.
Приехал в столицу Украины Корчевников на международный кинофестиваль православного кино «Покров», но задержался и решил помочь финансово Киево-Печерской Лавре, а именно – собрать деньги на восстановление монастырской больницы.
«Это как такое возможно?» - возмутился в сети приездом Корчевникова украинский политолог и общественный деятель Олег Саакян. «Оно реально в Киеве? Деньги на восстановление храмовой больницы на карту Сбербанка собирает. У меня нет цензурных слов, когда ведущей роспропаганды спокойно несколько дней разгуливает по Киеву, а не как минимум, выслан обратно в свою Сызрань», - отметил он.
В комментариях к посту Саакяна отмечают, что Корчевников нарушил закон, снимая программу в Крыму, поэтому не должен был попасть в Киев.
Интересно, что возмутились поведением Корчевникова и его соотечественники.
«Я к вам с большим уважением отношусь, но у нас в провинциях столько больниц надо восстанавливать. Почему Украина?» — спрашивают у Корчевникова. «Не делю нас», — ответил телеведущий, вызвав волну возмущения. «А они делят», «Пользуются нами», «Земли наши забрали», — пишут россияне об украинцах.
Не обошлось и без тех, кто считает, что Корчевников «помирит народы».
Напомним, что въезд Корчевникову на территорию Украины предлагали запретить еще в 2014-м году.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!