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Только цифры: МВФ пророчит рост украинской экономики и падение — российской
Международный валютный фонд неожиданно преисполнился оптимизма по поводу будущего украинской экономики. Годовой прогноз экономического роста пересмотрен: вместо 2,7% ожидают трехпроцентный прирост ВВП.
На 2020 год ожидания пока что прежние: 3% роста ВВП. Также финансовые эксперты фонда не исключают, что в 2024 можно увидеть 3,3% роста экономики.
Что касается инфляции, то прогноз оставлен без изменений. МВФ прогнозирует повышение потребительских цен на 7% до конца 2019 года, а в 2020-м инфляция замедлится до 5,6%. Постепенно будет снижаться безработица: с 8,7% в 2019 году до 8,2% по итогам следующего года.
А вот по поводу российской экономики МВФ ухудшил ожидания. Ранее прогнозируемого 1,2%-ного роста не будет, увеличение ВВП ограничится показателем 1,1%. На 2020 год показатели не пересматривались. В 2020-м рост составит не более 1,7 процента.
Напомним, Всемирный банк более осторожно оценивает будущее украинской экономики. Ожидается, что рост валового внутреннего продукта составит 2,7%.
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