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Купить авто из салона можно дешевле: когда это делать и что нужно знать

Какой автолюбитель не мечтает сменить свой автомобиль на новый? К сожалению, цены в салонах официальных дистрибьютеров чаще всего кусаются. И многие украинцы устремляют свой взор на «евробляхи», тем более что космические штрафы за них отложили до конца 2019 года. Но оказывается, есть способы сэкономить при покупке нового авто у официального дилера. О них «ФАКТАМ» рассказал автоэксперт Роман Николаенко.

Часто бывает так, что официальные дистрибьюторы снижают цены на импортируемую продукцию. В таком случае есть возможность приобрести новую машину без пробега с хорошей скидкой.

— Политика ценообразования на новые автомобили имеет интересную особенность, — говорит Роман Николаенко. — Когда автосалон приобретает автомобиль у завода-изготовителя для дальнейшей реализации в другой стране, машина освобождается от НДС (во время растаможки транспортного средства этот налог оплачивается и идет в госбюджет). Также завод дает дилеру рекомендованную розничную цену, однако продавец имеет полное право установить такую наценку, которая его устраивает. Поскольку на рынке страны одну марку представляет большое количество дистрибьюторов, им приходится уменьшать свою маржу (разница между ценой закупки и ценой продажи. — Авт.), чтобы цена на автомобиль была конкурентной. Таким образом, из-за борьбы дилеров у покупателя появляется возможность купить машину дешевле или получить бонусы. Это может быть как комплект ковриков, так и специальные обвесы, сигнализация или даже внедорожный пакет для джипа.

— На что нужно обращать внимание при покупке автомобиля в салоне, чтобы все-таки сэкономить?

— Автосалон зарабатывает на продаже дополнительного оборудования и страховых полисов. Отказ от них также даст возможность покупателю снизить стартовую стоимость нового автомобиля. Бывают случаи, когда цена может упасть на 10−15, а то и на 20 процентов. Чтобы купить машину дешевле, нужно обратить внимание на автомобили прошлого года выпуска.

Дилеры покупают автомобили не поштучно, а партиями. Зачастую это машины одной модели в разных комплектациях и цветах. Совершая такую закупку, дилеры получают определенную скидку от завода. Но случается так, что некоторые модификации не пользуются спросом и простаивают в салонах на протяжении целого года. Этим и стоит воспользоваться при покупке нового авто, поэтому ее лучше планировать на середину осени. Именно тогда продавец пытается избавиться от автомобиля, которому вот-вот исполнится год. При этом машина по-прежнему остается новой и без пробега, но ее стоимость на б/у рынке при повторной продаже снизится из-за более раннего года выпуска.

Неплохая возможность стать владельцем относительно новой машины в богатой комплектации — это покупка тестового автомобиля. Автосалоны предоставляют потенциальным покупателям возможность проехаться на машине и даже взять ее на несколько дней. При достижении определенного пробега такой автомобиль выставляется на продажу по очень заманчивой цене.

В этом случае есть и недостатки. Во-первых, автомобиль для тестов обычно идет в максимальной комплектации, соответственно, его стартовая цена довольно высока. Во-вторых, тестируя машину, люди обычно выжимают из нее все соки, поэтому ее состояние может быть сомнительным.

— Какие еще варианты экономии?

— Можно приобрести машину предыдущего поколения. Часто случается, что дилер закупил партию автомобилей, а производитель выпустил обновленную модель. Естественно, продавцу приходится снижать цену: кто же будет покупать прошлую версию по цене новой? Этот вариант подойдет тем, кто не гонится за трендами.

Существует возможность сэкономить на автомобиле с других рынков. Если в государстве меняется законодательство, например, появляется запрет на продажу какой-либо модели, а дилеры уже заполнили такими машинами свой склад, они перепродают их автосалонам в других странах. Такие авто стоят намного дешевле, ведь их модификации отличаются от представленных на рынке страны. Правда, покупка запчастей для них становится проблемой. Зачастую детали возможно приобрести лишь по предзаказу.

Также можно сыграть на колебаниях курса валют. Во время скачков курса есть возможность купить автомобиль по очень выгодной цене, ведь многие дилеры фиксируют стоимость в национальной валюте. Чтобы сэкономить на покупке таким способом, необходимо делать сбережения в долларах, следить за курсом и, как только наступит подходящий момент, бежать с чемоданом денег в автосалон.

— Бывают ли в автосалонах акции и скидки?

— Автосалон, как и продавец любых других товаров, может стимулировать продажи разнообразными акциями. По всей стране дилеры разные, как, собственно, и цены в их розничных точках. Определившись с моделью, стоит помониторить нескольких продавцов. Возможно, у кого-то из них облюбованный вами автомобиль продается на более выгодных условиях. Некоторые продавцы предлагают незначительное снижение цены как поощрение за внесение полной стоимости автомобиля при покупке.

Неплохо найти среди своих знакомых работника автосалона. Для них могут действовать корпоративные скидки. Обычно скидка для сотрудников не превышает 10 процентов стоимости. Но у покупателя появляется возможность поторговаться с менеджером салона и предложить ему «откат» за предоставление корпоративной скидки. Здесь тоже есть нюанс: автомобиль придется оформить на менеджера, а потом переоформить на реального покупателя.

Салон может сделать скидку и при покупке большого количества авто. Если приобретать автомобили всегда у одного дилера, он может предоставить вам скидку как постоянному клиенту. Также снижения цены можно добиться при покупке большой партии машин. В автосалонах, как и везде, действует правило «оптом дешевле».

Нередко на складе у дилера задерживаются автомобили в неходовой комплектации. Это может быть непопулярный цвет или особенность модификации, например, механическая коробка передач на автомобиле премиум-класса. Автосалон «скидывает» такие машины по сниженной цене.

Как бы странно это ни звучало, но в официальных автосалонах может продаваться битая машина. Например, при транспортировке партии автовоз угодил в ДТП или попал под град. Битые машины ремонтируют в официальных сервисных центрах, устанавливая на них оригинальные запчасти. После этого машина продается со скидкой, но бывает и так, что дилер скрывает факт повреждения и продает машину как новую с завода.

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