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Украина

Скандал вокруг преподавателя-сепаратиста в Одессе: в сеть попало видео с рассказом о польских масонах

8:30 16 октября 2019 409
лекция
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе студенты Международного гуманитарного университета собрали доказательства крайне украинофобских взглядов своего преподавателя истории. Видеозапись лекции подтверждает, что тезисы о «польских масонах, придумавших Украину» — это не шутка, а вполне реальные фразы преподавателя.

«Польские масоны придумали „проект Украина“ Местные жители в то время как назывались? Малоросы. Малороссия… Чтобы отомстить за гибель представителей польского народа, масоны придумали Украину», — утверждал преподаватель на лекции.

В Министерстве образования после того, как убедились, что лекция реальна, хотят услышать позицию руководства вуза по поводу странного мировоззрения преподавателя истории. Директор гендиректората высшего образования Минобразования Олег Шаров допускает, что тезисы, изложенные на лекции, могут попасть под статью о сепаратизме и посягательстве на территориальную целостность Украины.

«По моему мнению, может квалифицироваться как вопрос о суверенитете и территориальной целостности Украины. Нарушение (статьи УК) является уголовным преступлением, за которое предусмотрена ответственность», — заявил Шаров в эфире ТСН.

Напомним, это уже не первый случай, когда преподаватели на лекциях открыто высказывают свои антиукраинские взгляды. В МАУП после скандала были вынуждены уволить профессора. А в одесской школе по той же причине поменяли учительницу истории.

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