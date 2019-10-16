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Украина

В России отреагировали на требование Украины распустить "ДНР"-"ЛНР"

9:02 16 октября 2019 1607
переговоры
Инф. «ФАКТОВ»

В России наотрез отказались рассматривать требования украинской делегации, озвученные на переговорах в Минске. Украинские переговорщики потребовали от России роспуска квазигруппировок «ДНР» и «ЛНР». В РФ на это заявили, что Минские переговоры могут сорваться.

Представитель Совета федерации РФ Сергей Цеков называет требование украинской стороны странным и непоследовательным. Российский депутат возмущается, что Украина не хочет в одностороннем порядке выполнять формулу Штайнмайера, а выдвигает еще и встречные требования к РФ.

Еще один член российского Совета федерации Франц Клинцевич открыто намекнул на прекращение переговоров в минском формате.

«Можно будет ставить точку… Условие… о роспуске „ДНР“ и „ЛНР“ неизбежно приведет к срыву этих (минских) соглашений. А это значит, что война будет продолжаться», — заявил Клинцевич.

Напомним, заседание переговорной группы в Минске 15 октября завершилось досрочно. Трехсторонней контактной группе по Донбассу не удалось найти общий язык по поводу достижения мира в регионе. Делегации покинули зал заседаний.

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