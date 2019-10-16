На эфир — как на расстрел: откровенные признания партнерши Кукуюка по «Танцях з зірками» (фото)

Шоу-бизнес

Восьмой эфир популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») закончился уходом пары актера Михаила Кукуюка и Лизы Дружининой. Они попали в зону риска вместе с Алексеем Яровенко и Аленой Шоптенко, но отказались от танца «за жизнь». Михаил сказал, что не хочет участвовать в том, что уже и так понятно, намекая на решение судей. Их пара с Лизой Дружининой из эфира в эфир получала низкие оценки жюри и самую высокую поддержку зрителей. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Елизавета Дружинина и Михаил Кукуюк раскрыли истинные причины ухода, свое отношение к судьям и назвали возможных победителей сезона.

— Лиза, было впечатление, что вы расстроены Мишиным решением покинуть проект без борьбы.

— Я бы так не сказала. Более того, на месте Миши приняла бы такое решение гораздо раньше. Перед выходом на танец «за жизнь» у нас был момент переговоров, так что это не стало экспромтом, а скорее — совместным решением.

— Из-за судей, которые не поддерживали вашу пару?

— Да, в какой-то момент их негативные комментарии уже были слишком даже для Миши. Ему реально тяжело давался каждый выход на прямой эфир, он шел туда как на расстрел. Хотя в остальное время Миша был фанатом танцев, ему нравились тренировки. Но поведение судей… Даже последний эфир показал, что Григорий Чапкис может делать замечания, которые выглядят интеллигентнее, что ли. А в нашем случае всё превращалось просто в какую-то «игру в песочнице», которая была нам не очень понятна и неприятна.

— И тем не менее вы продержались восемь эфиров!

— Да, и это круто! Мы тренировались очень активно, но комментарии судей, которые получали по воскресеньям, не давали сил двигаться дальше. Понятно, можно ставить любые оценки, это шоу, но всё же поддержать старания Миши стоило. А получалось, все превращалось просто в обидные замечания, слишком агрессивные для такого формата шоу.

— Франциско Гомес вас поддерживал!

— Да, ему за это спасибо. Для нас это был такой «светлый луч».

— Помните момент, когда узнали, что вашим партнером будет Михаил Кукуюк?

— Это было еще на этапе кастинга звезд. Тогда обсуждалась кандидатура одного спортсмена и, честно говоря, я не очень среагировала на предложение стать с ним в пару. Почему-то сразу представляла рядом с собой актера. Мне было интересно поработать с творческим человеком. И, когда мне прислали окончательный вариант и им оказался Михаил Кукуюк, я с удовольствием согласилась. Это была удача, мы с Мишей прекрасно сработались.

— Но давайте быть честными, Миша действительно танцевал не очень.

— Миша, понятно, не Аня Ризатдинова. И, наверное, поэтому он был ближе зрителям, которые за него активно голосовали. Но, если поставить рядом Мишу, Дзидзьо и Елену Кравец, можно еще поспорить, кто из них пластичнее. Да, когда я увидела впервые Мишу, поняла, что нам предстоит тяжелая работа. Но он и трудился по полной, у него был безумный прогресс на паркете! И мне было крайне обидно слышать негативные комментарии в его адрес. На первом эфире он получил ярлык «слабого звена», который просто все радостно подхватили.

— Что давалось Мише тяжелее всего?

— Психологический момент, когда, выходя на паркет, он понимал, что не услышит ни одного позитивного комментария. Ведь для него попасть в шоу-бизнес был определенный выход из зоны комфорта. Что касается поддержек, то они давались ему легко. Я не боялась ему довериться.

— Кого вы видите победителем сезона?

— От эфира к эфиру лидеры меняются. Для меня до сих пор это загадка.

— Знаете, что меня больше всего ошеломило, — поддержка зрителей, — признался актер столичного Театра на левом берегу Михаил Кукуюк. - Мы пробыли столько в шоу только благодаря тем, кто за нас голосовал. Это было очень приятно! Тем более учитывая риторику и тон, выбранные судьями в адрес нашей пары.

— И тем не менее вы ушли сами. В какой момент появилось это желание?

— В любом проекте борются желание всё бросить и необходимость довести дело до конца. Просто, если ты попал в эту «жесть», надо быть готовым существовать и выживать между двух огней. Честно, мне никогда не хотелось бросить шоу. Более того, на репетиции я не шел, а бежал. Другое дело танец «на выживание». Мне не хотелось после него снова слышать заезженные «перлы». Хватит, уже не интересно.

— Было заметно, как вас обижали комментарии судей.

— Да не обижался я! Правда. Судьи, участники, зрители — это всё часть большого шоу, в котором изначально каждому отведена какая-то роль. Просто уже первые слова судей в мой адрес дали четкое направление всем остальным комментариям — не помню, чтобы наш танец хоть раз похвалили. Но, несмотря на это, я продержался восемь эфиров. Да я красава! (смеется. — Авт.).

В этом проекте для меня было несколько сложных моментов. Главный — соответствовать партнерше Лизе Дружининой, которая танцует с непрофессиональным танцором, выкладываясь при этом по полной. И ты, в силу своих возможностей, за пару дней репетиций тоже должен быть молодцом. Второй момент заключался в том, что я пришел из немного другого мира, поэтому «попсовые переодевания» давались мне нелегко.

— Вас называли «слабое звено»…

— Помню, смотрел когда-то телепрограмму «Слабое звено», и те, кого называли «слабым звеном», совсем таковыми не являлись. Собственно, на что было мне обижаться?! И, кстати, кроме «слабого звена», мне от судей «прилетало» и похлеще.

— Что вы чувствовали на следующее утро после ухода из шоу?

— Freedom! Свобода! Это была моя первая мысль и первые слова.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что известная гимнастка Анна Ризатдинова продолжает производить фурор на проекте «Танці з зірками». Ее по праву считают одной из главных фавориток этого сезона.



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