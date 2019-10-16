Происшествия

В Киеве расстреляли личного врага Кадырова, на которого покушались два года назад: главные версии

На Арслана Гусейнова, расстрелянного 13 октября на улице Дегтяревской в Киеве, как оказалось, покушаются уже не впервые. Предыдущее нападение, в котором он получил несколько пуль из автомата Калашникова, произошло два года назад примерно в том же месте.

Вечером 13 октября в полицию сообщили, что на пересечении улицы Дегтяревской и Старожитомирского переулка лежит окровавленный мужчина. Прибывшим на место полицейским свидетели рассказали, что двое мужчин кавказской внешности подошли к этому человеку и пять раз выстрелили в него практически в упор, после чего скрылись на черной Toyota Camry с номерами АХ2531ЕО в направлении метро «Лукьяновская». Был объявлен оперативный план «Сирена», но найти нападавших или их автомобиль по горячим следам не удалось. Как оказалось, номера на Toyota были поддельными — они числятся за серым Daewoo LANOS, зарегистрированным в Харькове.

Пострадавшего 33-летнего мужчину госпитализировали, однако в больнице он от полученных ранений в руку и грудь умер. Полиция расследует умышленное убийство.

А на следующий день экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал имя погибшего. По его данным, убитый — участник кавказского антикремлевского сопротивления Арслан Гусейнов, несколько лет проживавший в Украине. Политик предположил, что его застрелили «московские агенты».

На месте происшествия были обнаружены гильзы от пистолета Макарова. Пока правоохранители не сообщают, «засветилось» ли это оружие в других преступлениях и известно ли его происхождение. Между тем «ФАКТЫ» установили, что два года назад на Гусейнова покушались примерно в том же месте.

8 сентября 2017 года около 14:50 в полицию Киева поступило сообщение от владельца Porsche, которого обстреляли и таранили у перекрестка улиц Дегтяревской и Зоологической. Но, как оказалось, он не был целью преступников и пострадал случайно.

Целью киллеров в сером Opel с иностранными номерами были пассажиры другой иномарки на евробляхах. Гоняясь за жертвами, они стреляли по ним из автомата Калашникова и случайно таранили Porsche, у которого впоследствии отвалились бампер и крыло. Несмотря на столкновение, киллеры попытались продолжить погоню за жертвами, которые уехали в сторону метро «Лукьяновская». Впрочем, догнать их не удалось: те успели добраться до медицинского центра на улице Бердичевской, где обратились за помощью — одному из преследуемых попали в живот, второй получил множественные ранения конечностей. Одним из раненых оказался именно Арслан Гусейнов.

Заходить в клинику, чтобы добить жертв, преступники не рискнули и бросили поврежденный Opel неподалеку, на улице Белорусской. В нем остался и АКСУ с глушителем. Двое киллеров, по показаниям свидетелей, ушли дворами, по пути выбросив спортивную сумку, в которой были запасной магазин к автомату, балаклава, зажигалка, перчатки и собранные окурки.

А через три часа в центре Киева — возле Бессарабского рынка — был взорван автомобиль гражданина Грузии Тимура Махаури, воевавшего в АТО в батальоне имени Джохара Дудаева. Махаури погиб, пассажирке автомобиля, известной фотомодели, оторвало ногу, пострадала ее маленькая дочь.

Документы на имя Тимура Махаури погибший получил в Грузии после того, как воевал за нее в российско-грузинской войне 2008 года. До этого он был известен как чеченец Али Тимаев и под другими именами. Еще подростком он успел повоевать против русских в Первую чеченскую, участвовал во Второй чеченской, в боевых действиях в Дагестане, воевал против войск Асада в Сирии. За это стал личным врагом Рамзана Кадырова.

Раненного за три часа до гибели Махаури и убитого 13 октября Арслана Гусейнова также называют врагом Кадырова. Именно поэтому Мосийчук заявил о «московских агентах», а в антиукраинских СМИ и пабликах России и оккупированных пророссийскими террористами территорий Донбасса расстрел Гусейнова называют «сакральной жертвой», утверждая, что «бандеровцы» убили его, дабы накалить обстановку и разжечь «националистическую истерию» накануне празднования Дня защитника и марша «Нет капитуляции».

Но в то же время существуют и другие версии. После убийства Махаури правоохранители заявили о его связях с чеченскими криминальными кругами, отрабатывая это как одну из возможных версий убийства. Чисто уголовный след среди других версий отрабатывают и в расследовании расстрела 13 октября. Как удалось установить «ФАКТАМ», существует версия, что уроженец Дагестана Гусейнов, лакец по национальности, скрывался в Украине от преследования за участие в этнической преступной группировке в Москве — якобы он был объявлен в розыск российскими правоохранителями.

Однако в российских розыскных базах Арслан Гусейнов не числится — ни как террорист или экстремист, ни как уголовник. Не удалось обнаружить и упоминаний Кадырова о внесении Гусейнова в список его личных врагов (впрочем, он может числиться там обезличенно в графе «шайтаны», например, «кровные враги» или «критики России»). Зато удалось узнать, что в момент расстрела погибший, среди земляков известный также под именем Мухаммад, направлялся в мечеть на молитву — неподалеку от перекрестка находится Исламский культурный центр (ИКЦ) с мечетью.

Некоторые свидетели утверждают, что Гусейнов на молитву направлялся из офисного центра, расположенного по соседству с ИКЦ. Отметим, что в этом центре располагались офисы чеченского землячества, которое считается прокадыровским, а также нескольких фирм, принадлежащих членам землячества. Поэтому не исключено, что погибнуть он мог из-за бизнесовых разборок.

В то же время замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил изданию «Гордон», что личность убитого еще не установлена. По словам замминистра, при нем обнаружены документы на имя, под которым тот жил в Украине. Но настоящее ли оно — неизвестно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», покушения на «врагов Кадырова» в Киеве нередки. Так, два года назад чеченец Артур Денисултанов пытался убить ветеранов АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, но был подстрелен Окуевой. Увы, через несколько месяцев во время очередного покушения Адам опять был ранен, а Амина погибла.

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