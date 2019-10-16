Зеленский сменил начальника Госохраны: что известно о новом руководителе УГО

Политика

Президент Владимир Зеленский поменял начальника управления Госохраны Украины. Алексей Оцерклевич, поставленный во главе управления сразу с приходом к власти Зеленского, 16 октября был уволен. Кандидата на освободившуюся должность уже нашли. Им стал Сергей Рудь.

Ранее Рудь работал в Институте Управления госохраны при Киевском национальном университете им. Шевченко, возглавлял там Центр первичной и профессиональной подготовки будущих охранников и телохранителей.

В декларации за 2016 год Рудь указал, что проживает в Киеве в частном доме, имеет в собственности земельные участки в Винницкой и Хмельницкой областях. У супруги Ирины есть дом и участок в Хмельницкой области. В семье Рудя двое детей — сын Владислав и дочь Валерия.

Напомним, Управление государственной охраны занимается обеспечением безопасности первых лиц государства, в том числе президента. Управлению поручена охрана важных административных объектов — здания Верховной Рады, Дома правительства, Конституционного и Верховного суда. Также в сферу деятельности УГО входит охрана дипломатов, иностранных делегаций, прибывающих в Украину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter