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Политика

Зеленский сменил начальника Госохраны: что известно о новом руководителе УГО

10:36 16 октября 2019 289
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский поменял начальника управления Госохраны Украины. Алексей Оцерклевич, поставленный во главе управления сразу с приходом к власти Зеленского, 16 октября был уволен. Кандидата на освободившуюся должность уже нашли. Им стал Сергей Рудь.

Ранее Рудь работал в Институте Управления госохраны при Киевском национальном университете им. Шевченко, возглавлял там Центр первичной и профессиональной подготовки будущих охранников и телохранителей.

В декларации за 2016 год Рудь указал, что проживает в Киеве в частном доме, имеет в собственности земельные участки в Винницкой и Хмельницкой областях. У супруги Ирины есть дом и участок в Хмельницкой области. В семье Рудя двое детей — сын Владислав и дочь Валерия.

Напомним, Управление государственной охраны занимается обеспечением безопасности первых лиц государства, в том числе президента. Управлению поручена охрана важных административных объектов — здания Верховной Рады, Дома правительства, Конституционного и Верховного суда. Также в сферу деятельности УГО входит охрана дипломатов, иностранных делегаций, прибывающих в Украину.

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