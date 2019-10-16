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- 12:21 Криштиану Роналду за год заработал в Instagram почти 50 млн долларов
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Криштиану Роналду за год заработал в Instagram почти 50 млн долларов
Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший в прошлый понедельник на киевском «Олимпийском» 700-й мяч в карьере, стал лидером по заработанным деньгам в Instagram за последние 12 месяцев. 34-летний футболист пополнил свой банковский счет благодаря рекламным постам на 48,6 млн долларов, сообщает dailymail.co.uk.
За последний год пятикратный обладатель «Золотого мяча» опубликовал 34 проплаченных поста, заработав в среднем за одну такую публикацию 1,42 млн в американской валюте.
Для сравнения: знаменитый форвард «Барселоны» Лионель Месси за последние 12 месяцев опубликовал 36 рекламных постов, заработав на них 35,3 млн долларов. Бразилец Неймар выручил 7,4 млн долларов (в среднем — 735 тысяч за пост), швед Златан Ибрагимович — 4,1 млн (203 тысячи), а англичанин Дэвид Бекхэм «всего» — 363 тысячи.
Кстати, в СМИ появился полный расклад семи сотен голов одного из лучших игроков в истории футбола. Чтобы покорить столь солидный рубеж Криштиану Роналду понадобилось 973 матча (в среднем 0,72 гола — за поединок!). В футболке «Реала» он отличился 450 раз, «Манчестер Юнайтед» — 118, сборной Португалии — 95, «Ювентуса» — 32, «Спортинга» — 5. В испанской Ла Лиге португалец забил 311 мячей, в Лиге чемпионов — 127, в английской премьер-лиге — 84.
Чаще всего после точных ударов форварда страдали «Севилья» (27 раз), «Атлетико» (25) и «Хетафе» (23). «Барселона» — пятая (18 голов). 444 мяча нападающий забил правой ногой, 126 — левой, 128 — головой и еще два — другими частями тела.
«Это прекрасный момент в моей карьере, но он с горечью, ведь мы не победили. Однако, считаю, мы должны гордиться, ведь провели отличный матч. Почему я посмотрел в небо после гола? Не каждый может достичь такой отметки. Спасибо товарищам по команде, тренерам и всем, кто помогал мне стать лучше и достигнуть семи сотен голов», — заявил Криштиану Роналду после матча на киевском «Олимпийском».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что возлюбленная Зинченко запостила в Instagram фото с Криштиану Роналду.
Фото Instagram
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