Семья девять лет провела в подвале, ожидая конца света

Мир

В Нидерландах, в провинции Дренте, обнаружили семью, которая последние девять лет практически безвылазно провела в подвале своего дома в ожидании конца света. Как сообщает BBC, про нее узнали лишь после того, как обросший длинными волосами и бородой, оборванный и грязный старший сын из этого семейства появился в местном пабе и попросил пива. Он также сказал сотрудникам заведения, что убежал из дома и что ему, а также его братьям и сестрам требуется помощь.

После чего работники паба вызвали полицию.

Выяснилось, что на ферме жил отец, перенесший несколько лет назад инсульт и практически прикованный к постели, и пятеро его детей в возрасте от 18 до 25 лет. Их мать умерла «некоторое время» назад.

Арестован некий 58-летний уроженец Австрии Йозеф Б., который также проживал в доме. Кем именно он приходится семье — пока не сообщается. Дом был арендован девять лет назад. Сдававшая его внаем хозяйка была знакома только с Йозефом. Его также время от времени видели возле дома жившие в отдалении соседи.

Вход в подвал был замаскирован за шкафом в гостиной дома.

Ферма семейства находится рядом с селом Райнерволд. При ней был свой огород. Отшельники также держали домашних животных — козу и гусей.

Позже выяснилось также, что старший сын, поднявший тревогу, имел с некоторых пор доступ к соцсетям. С июня этого года время от времени публиковал посты после девятилетнего перерыва. Так, молодой человек написал, что работает менеджером онлайн-магазина, базировавшегося неподалеку от фермы. Магазин был связан с компанией по заготовке лесоматериалов, которой владеет Йозеф Б.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США супруги держали в заточении 13 своих детей.

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