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Украина

Будет ли долгим "бабье лето": синоптик порадовала прогнозом

13:25 16 октября 2019 632
погода
Инф. «ФАКТОВ»

«Бабье лето», пришедшее в Украину, обещает быть долгим. Небольшое снижение температуры возможно лишь со второй половины следующей недели, то есть с 23 октября. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что похолодание в любом случаев будет плавным: с нынешних +20 градусов температура снизится до +15…17 градусов.

Пока же в течение недели погоду в Украине будет определять антициклон, тогда как в других европейских странах похолодает из-за циклона Тило (Thilo). Украину ухудшение погоды пока не коснется.

карта

«Во всех наших областях и завтра, 17 октября, и до конца недели будет преобладать сухая солнечная теплая погода… Температура воздуха в течение дня составит +17…24 градуса, ночью +6…12 градусов», — прогнозирует синоптик. В Киеве день 17 октября будет сухим и теплым, днем ожидается ​​около +20 градусов.

Немного обострят обстановку на дорогах осенние туманы. Они ухудшат видимость до 300−500 метров. Дорожные службы уже предупредили водителей о необходимости держать дистанцию и не забывать о безопасной скорости.

Напомним, нынешнее «бабье лето» в Киеве уже отметилось тремя температурными рекордами.

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