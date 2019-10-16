- 14:19 Законопроект Геруса – это сдача национальных интересов в энергетике, — эксперт
- 14:14 Вилкула и Колесникова будут судить: в чем суть дела
- 14:13 Таможне необходимы системные изменения, а не создание мобильных групп, — Денис Пудрик
- 14:03 Зеленский в Европе заявил о российской агрессии: почему это важно
- 14:01 Неожиданно: Анита Луценко удивила кардинальной сменой имиджа
- 13:53 Путин отстанет при одном условии: стало известно, что заставит Кремль забыть об Украине
- 13:51 Каким будет курс доллара в Украине: МВФ обнародовал свой прогноз
- 13:45 Британская рок-группа собралась с концертами в «российские» Киев и Минск: сеть кипит
- 13:25 Будет ли долгим "бабье лето": синоптик порадовала прогнозом
- 13:20 «Любящий отец» сжег дом парня своей дочери, чтобы та с ним не встречалась
- 13:16 Семья девять лет провела в подвале, ожидая конца света
- 13:11 Атмосфера праздника: сеть поразило фото туалета в черниговском ЗАГСе
Будет ли долгим "бабье лето": синоптик порадовала прогнозом
«Бабье лето», пришедшее в Украину, обещает быть долгим. Небольшое снижение температуры возможно лишь со второй половины следующей недели, то есть с 23 октября. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что похолодание в любом случаев будет плавным: с нынешних +20 градусов температура снизится до +15…17 градусов.
Пока же в течение недели погоду в Украине будет определять антициклон, тогда как в других европейских странах похолодает из-за циклона Тило (Thilo). Украину ухудшение погоды пока не коснется.
«Во всех наших областях и завтра, 17 октября, и до конца недели будет преобладать сухая солнечная теплая погода… Температура воздуха в течение дня составит +17…24 градуса, ночью +6…12 градусов», — прогнозирует синоптик. В Киеве день 17 октября будет сухим и теплым, днем ожидается около +20 градусов.
Немного обострят обстановку на дорогах осенние туманы. Они ухудшат видимость до 300−500 метров. Дорожные службы уже предупредили водителей о необходимости держать дистанцию и не забывать о безопасной скорости.
Напомним, нынешнее «бабье лето» в Киеве уже отметилось тремя температурными рекордами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»