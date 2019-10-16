Украина

Вилкула и Колесникова будут судить: в чем суть дела

В Днепре готовятся к суду над двумя бывшими депутатами из парламента прошлого созыва. Экс-нардепов обвиняют в причинении государству многомиллионных убытков. Как полагают, злоупотребления относятся к периоду 2011−2012 годов, когда один из политиков возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию, а второй — Агентство государственного имущества.

Фамилии обвиняемых экс-депутатов прокуратура не указывает, но судя по формулировкам обвинений, речь может идти об Александре Вилкуле и Дмитрии Колесникове. Юрий Луценко, будучи генпрокурором, добивался от Рады снятия неприкосновенности с Вилкула и Колесникова. Первому вменялись в вину земельные махинации, второму — вывод из госсобственности и передача под приватизацию корпусов стратегически важного оборонного предприятия.

Согласно материалам, переданным в суд, экс-глава Днепропетровской области в 2011—2012 годах незаконно поменял целевое назначение земли в своем регионе, перевел сельхозземли в категорию «земли промышленности» и передал участки горно-обогатительным комбинатам. В результате около двух тысяч пайщиков лишились своих наделов, а государство потеряло ценные грунты вследствие горных работ на участках.

Что касается бывшего руководителя Агентства госимущества, то ущерб от его деятельности оценивается в 16 млн грн. Согласно материалам дела, с июня по декабрь 2012 года чиновник, злоупотребляя служебным положением, незаконно передал ценные объекты недвижимости третьим лицам. Из реестра госсобственности были выведены корпуса оборонного предприятия в Днепре. Этот НИИ единственный в Украине занимался производством стволов для «Градов», «Смерчей», «Ураганов» и других важных оборонных узлов и систем.

Рада восьмого созыва не дала согласия на привлечение к ответственности Вилкула и Колесникова. После того, как состав парламента сменился, два бывших депутата были объявлены в розыск.

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